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Posted 4 сентября, 01:12

Published 4 сентября, 01:12

Modified 4 сентября, 01:14

Updated 4 сентября, 01:14

Цветет и пахнет: молодой микрорайон Владивостока станет комфортнее для горожан

Цветет и пахнет: молодой микрорайон Владивостока станет комфортнее для горожан

4 сентября 2024, 01:12
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
Сюжет
Строительство
Во Владивостоке активно преображается Патрокл. Власти помогут в развитии инфраструктуры в новом перспективном районе Владивостока.

В дальневосточной столице стремительно развивается молодой микрорайон Патрокл. В 2024 году в этом районе появится почти 2,8 километров новых асфальтированных дорог с парковками, вело-пешеходными дорожками и другими элементами для комфорта горожан.

Километры комфортабельных дорог появятся в молодом районе Владивостока
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Мэр Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудили дальнейшее развитие Патрокла, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Глава города и руководитель государственной компании посетили жилой комплекс «ДОМ на Востоке», который возводят на Басаргина около дома №2.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
«Работы здесь ведёт компания „ДОМ.РФ Девелопмент“, которая является подразделением института развития „ДОМ.РФ“. Здесь появятся несколько жилых комплексов, при этом для удобства покупателей предусмотрят как отделку вайт бокс, так и ремонт под ключ», — отметили в мэрии.

Константин Шестаков заявил, что власти заинтересованы в развитии инфраструктуры в данном районе. Муниципалитет готов к сотрудничеству в создании кабинетов врачей, спортивного комплекса, опорного пункта полиции и других социально-значимых объектов для комфортного проживания горожан.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Специалисты, по поручению Виталия Мутко, тщательно проработают вопросы сотрудничества с мэрией. К слову, завершение строительства района планируется к 2030 году.

#Новости#Строительство#Владивосток#Инфраструктура#Муниципалитет#Сотрудничество#Константин Шестаков#Жилой комплекс#Приморский край#Наш Город
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