Цветет и пахнет: молодой микрорайон Владивостока станет комфортнее для горожан

Posted 4 сентября, 01:12
Published 4 сентября, 01:12
Modified 4 сентября, 01:14
Updated 4 сентября, 01:14
В дальневосточной столице стремительно развивается молодой микрорайон Патрокл. В 2024 году в этом районе появится почти 2,8 километров новых асфальтированных дорог с парковками, вело-пешеходными дорожками и другими элементами для комфорта горожан.
Мэр Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудили дальнейшее развитие Патрокла, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. Глава города и руководитель государственной компании посетили жилой комплекс «ДОМ на Востоке», который возводят на Басаргина около дома №2.
«Работы здесь ведёт компания „ДОМ.РФ Девелопмент“, которая является подразделением института развития „ДОМ.РФ“. Здесь появятся несколько жилых комплексов, при этом для удобства покупателей предусмотрят как отделку вайт бокс, так и ремонт под ключ», — отметили в мэрии.
Константин Шестаков заявил, что власти заинтересованы в развитии инфраструктуры в данном районе. Муниципалитет готов к сотрудничеству в создании кабинетов врачей, спортивного комплекса, опорного пункта полиции и других социально-значимых объектов для комфортного проживания горожан.
Специалисты, по поручению Виталия Мутко, тщательно проработают вопросы сотрудничества с мэрией. К слову, завершение строительства района планируется к 2030 году.