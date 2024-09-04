«Удивительное зрелище» — популярный пляж отдыхает от толп туристов в Приморье — фото

Побережье все также прекрасно, море спокойное и солнышко светит, но отпускники покинули популярную локацию. Комментаторы в социальных сетях предположили, что всему виной сентябрь, — дети пошли в школы, а родители работать. Один подписчик новых медиа заявил, что даже Ливадии нужен отдых.