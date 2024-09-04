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Posted 4 сентября, 07:39

Published 4 сентября, 07:39

Modified 4 сентября, 07:41

Updated 4 сентября, 07:41

Райский берег пустует в Приморском крае

«Удивительное зрелище» — популярный пляж отдыхает от толп туристов в Приморье — фото

4 сентября 2024, 07:39
Фото: Погода 25 регион

Райский берег пустует в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае наступил удивительный день, когда излюбленное место путешественников оказалось пустым. Невероятно красивый морской берег оказался невостребованным в солнечный теплый день.

Ливадийский пляж нежданно-негаданно опустел, сообщают новые медиа. Буквально на прошлой неделе на берегу отдыхали толпы туристов, а сегодня, 4 сентября людей нет.

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Побережье все также прекрасно, море спокойное и солнышко светит, но отпускники покинули популярную локацию. Комментаторы в социальных сетях предположили, что всему виной сентябрь, — дети пошли в школы, а родители работать. Один подписчик новых медиа заявил, что даже Ливадии нужен отдых.

Фото: Погода регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Ливадии нашли редкую тропическую рыбу.

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