«Удивительное зрелище» — популярный пляж отдыхает от толп туристов в Приморье — фото

Posted 4 сентября, 07:39
Published 4 сентября, 07:39
Modified 4 сентября, 07:41
Updated 4 сентября, 07:41
Ливадийский пляж нежданно-негаданно опустел, сообщают новые медиа. Буквально на прошлой неделе на берегу отдыхали толпы туристов, а сегодня, 4 сентября людей нет.
Побережье все также прекрасно, море спокойное и солнышко светит, но отпускники покинули популярную локацию. Комментаторы в социальных сетях предположили, что всему виной сентябрь, — дети пошли в школы, а родители работать. Один подписчик новых медиа заявил, что даже Ливадии нужен отдых.