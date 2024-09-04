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Posted 4 сентября, 05:45

Published 4 сентября, 05:45

Modified 4 сентября, 05:58

Updated 4 сентября, 05:58

Удивительную тропическую рыбу заметили прямо во Владивостоке

Удивительную тропическую рыбу заметили прямо во Владивостоке

4 сентября 2024, 05:45
Фото: pogoda_25_region
Тропические летучие рыбы продолжают наступать на Приморье. Гостья из южных морей заплыла в одну из бухт в черте Владивостока.

В Приморье обнаружили экзотическую рыбу из тропиков. Местные жители заметили необычное существо в водах Японского моря.

Это уже не первая летучая рыба, которую заметили в Приморье, но единственная заплывшая в акваторию Владивостока.

Фото: gorod_vl

Яркая гостья из южных морей продолжает плавать в районе прибрежных вод.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические летучие рыбы появились на популярных пляжах в Приморье.

Такого еще не было: удивительные тропические рыбы приплыли в Приморье — фото
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#Владивосток
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