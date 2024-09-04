Удивительную тропическую рыбу заметили прямо во Владивостоке

Posted 4 сентября, 05:45
Published 4 сентября, 05:45
Modified 4 сентября, 05:58
Updated 4 сентября, 05:58
В Приморье обнаружили экзотическую рыбу из тропиков. Местные жители заметили необычное существо в водах Японского моря.
Это уже не первая летучая рыба, которую заметили в Приморье, но единственная заплывшая в акваторию Владивостока.
Яркая гостья из южных морей продолжает плавать в районе прибрежных вод.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тропические летучие рыбы появились на популярных пляжах в Приморье.