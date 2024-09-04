В ходе интеграции двух банков в ВТБ перешли 2 млн розничных клиентов «Открытия»

По словам Георгия Горшкова, полномасштабная интеграция розничных клиентов «Открытия» ведется на протяжении лишь нескольких последних месяцев, и она уже перешла через «экватор», когда число клиентов, которые перешли на обслуживание в ВТБ, побило отметку в два миллиона. На данный момент это самый обширный проект такого охвата на банковском рынке России, который уже осенью подойдет к своему логическому завершению. Заместитель президента — председателя правления ВТБ пообещал, что в IV квартале этого года будет полностью завершен перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре и приступить к объединению с банком РНКБ.