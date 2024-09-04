В ходе интеграции двух банков в ВТБ перешли 2 млн розничных клиентов «Открытия»

Posted 4 сентября, 15:54
Published 4 сентября, 15:54
Modified 4 сентября, 15:54
Updated 4 сентября, 15:54
Как сообщает rostovgazeta.ru, в ВТБ уже направлено 85% розничного кредитного портфеля — в частности, это потребительские кредиты, ипотека, автокредиты. Такой комментарий на Восточном экономическом форуме — 2024 дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Общий объем перешедших в ВТБ портфелей кредитов розничного бизнеса дорос до 658 миллиардов рублей. В течение 2024 года банк должен провести цессию авто-, ипотечных и потребительских кредитов еще на 110 миллиардов рублей. С начала интеграции двух кредитных организаций розничные клиенты банка «Открытие» со сбережениями перевели в ВТБ 842 миллиарда своих средств, что равняется 78% от суммарного объема.
По словам Георгия Горшкова, полномасштабная интеграция розничных клиентов «Открытия» ведется на протяжении лишь нескольких последних месяцев, и она уже перешла через «экватор», когда число клиентов, которые перешли на обслуживание в ВТБ, побило отметку в два миллиона. На данный момент это самый обширный проект такого охвата на банковском рынке России, который уже осенью подойдет к своему логическому завершению. Заместитель президента — председателя правления ВТБ пообещал, что в IV квартале этого года будет полностью завершен перевод кредитных обязательств всех клиентов, чтобы закончить интеграцию в декабре и приступить к объединению с банком РНКБ.