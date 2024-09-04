Врачи онкодиспансера спасли пациентку после инфаркта во Владивостоке

Пациентка проходила плановое эндоскопическое исследование в региональном онкодиспансере и внезапно перенесла инфаркт, сообщили в Минздраве Приморья. Горожанка уже собиралась домой, но вдруг почувствовала резкую боль в груди, ей стало тяжело дышать и двигаться.