Врачи онкодиспансера спасли пациентку после инфаркта во Владивостоке

Posted 4 сентября, 00:06
Published 4 сентября, 00:06
Modified 4 сентября, 00:08
Updated 4 сентября, 00:08
Пациентка проходила плановое эндоскопическое исследование в региональном онкодиспансере и внезапно перенесла инфаркт, сообщили в Минздраве Приморья. Горожанка уже собиралась домой, но вдруг почувствовала резкую боль в груди, ей стало тяжело дышать и двигаться.
Сотрудники медучреждения незамедлительно приступили к реанимационным действиям и стабилизировали состояние женщины. После чего скорая помощь госпитализировала пациентку в Краевую клиническую больницу №1.
«На данный момент пациентка получает профильную медицинскую помощь в полном объеме и находится под контролем врачей: ее жизни ничего не угрожает», — отметили в telegram-канале ведомства.
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