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Posted 4 сентября, 00:06

Published 4 сентября, 00:06

Modified 4 сентября, 00:08

Updated 4 сентября, 00:08

У женщины случился инфаркт в Приморском онкодиспансере

Врачи онкодиспансера спасли пациентку после инфаркта во Владивостоке

4 сентября 2024, 00:06
Фото: Изображение Midjourney

У женщины случился инфаркт в Приморском онкодиспансере

Сюжет
Медицина
Ничего не предвещало беды на приеме горожанки в онкодиспансере во Владивостоке. Однако внезапно состояние женщины резко ухудшилось…

Пациентка проходила плановое эндоскопическое исследование в региональном онкодиспансере и внезапно перенесла инфаркт, сообщили в Минздраве Приморья. Горожанка уже собиралась домой, но вдруг почувствовала резкую боль в груди, ей стало тяжело дышать и двигаться.

Сотрудники медучреждения незамедлительно приступили к реанимационным действиям и стабилизировали состояние женщины. После чего скорая помощь госпитализировала пациентку в Краевую клиническую больницу №1.

«На данный момент пациентка получает профильную медицинскую помощь в полном объеме и находится под контролем врачей: ее жизни ничего не угрожает», — отметили в telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилисты пропускали автомобиль скорой, несмотря на дорожный час-пик во Владивостоке.

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