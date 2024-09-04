Встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном прошла на ВЭФ

Posted 4 сентября, 10:39
Published 4 сентября, 10:39
Modified 4 сентября, 10:41
Updated 4 сентября, 10:41
Встреча между лидером России и заместителем председателя КНР прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических связей. В ходе разговора было подчеркнуто, что, несмотря на разнообразные вызовы и риски, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться в различных областях, особенно в сфере торговли и экономики. Стороны достигли запланированного объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов США.
Президент России сообщил о предстоящей встрече с председателем КНР на саммите БРИКС.
На встрече также отметили, что Китай придает большую ценность придает Восточному экономическому форуму. Глава РФ отметил, что Владивосток станет привлекательным центром для культурного обмена и туризма для жителей Китая, России и туристов из других стран мира.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ-2024 в Приморье состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Заместителя Председателя Правительства Сербии.