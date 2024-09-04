Встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном прошла на ВЭФ

В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических связей. В ходе разговора было подчеркнуто, что, несмотря на разнообразные вызовы и риски, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться в различных областях, особенно в сфере торговли и экономики. Стороны достигли запланированного объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов США.