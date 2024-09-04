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Posted 4 сентября, 10:39

Published 4 сентября, 10:39

Modified 4 сентября, 10:41

Updated 4 сентября, 10:41

Встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном прошла на ВЭФ

Встреча Владимира Путина с Заместителем Председателя КНР Хань Чжэном прошла на ВЭФ

4 сентября 2024, 10:39
Фото: kremlin.ru
Сюжет
Туризм
Стабильное развитие сотрудничества между Россией и Китаем подчеркнули на встрече Владимира Путина с Хань Чжэнем на ВЭФ-2024.

Встреча между лидером России и заместителем председателя КНР прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических связей. В ходе разговора было подчеркнуто, что, несмотря на разнообразные вызовы и риски, сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться в различных областях, особенно в сфере торговли и экономики. Стороны достигли запланированного объема двусторонней торговли в 200 миллиардов долларов США.

Президент России сообщил о предстоящей встрече с председателем КНР на саммите БРИКС.

На встрече также отметили, что Китай придает большую ценность придает Восточному экономическому форуму. Глава РФ отметил, что Владивосток станет привлекательным центром для культурного обмена и туризма для жителей Китая, России и туристов из других стран мира.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ-2024 в Приморье состоялась встреча Президента России Владимира Путина и Заместителя Председателя Правительства Сербии.

Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии на ВЭФ-2024
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#Россия#Владимир Путин#Владивосток#Туризм#Китай#Сотрудничество#Торговля#Приморский край#Си Цзиньпин
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