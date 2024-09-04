Второй день ВЭФ-2024 начался во Владивостоке — видео

Posted 4 сентября, 01:26
Published 4 сентября, 01:26
Modified 4 сентября, 01:34
Updated 4 сентября, 01:34
В дальневосточной столице начался второй день ВЭФ-2024. Участники форума уже собираются в корпусах университета на Русском острове.
Корреспондент «Восток-Медиа» следит за обстановкой на важнейшем событии в регионе. Сегодня, 4 сентября, гостей заметно больше. Вероятно, что некоторые прибыли на мероприятие ко второму дню.
Также во Владивосток прибыл Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.