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Posted 4 сентября, 01:26

Published 4 сентября, 01:26

Modified 4 сентября, 01:34

Updated 4 сентября, 01:34

Второй день ВЭФ-2024 начался во Владивостоке — видео

Второй день ВЭФ-2024 начался во Владивостоке — видео

4 сентября 2024, 01:26
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
В Приморском крае стартовал второй день Восточного экономического форума. Корреспондент «Восток-Медиа» следит за обстановкой с места событий.

В дальневосточной столице начался второй день ВЭФ-2024. Участники форума уже собираются в корпусах университета на Русском острове.

Участники ВЭФ выстраиваются в очереди на Русском во Владивостоке
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Корреспондент «Восток-Медиа» следит за обстановкой на важнейшем событии в регионе. Сегодня, 4 сентября, гостей заметно больше. Вероятно, что некоторые прибыли на мероприятие ко второму дню.

Также во Владивосток прибыл Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его встретили губернатор Приморья Олег Кожемяко и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев.

Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток на ВЭФ-2024 — фото
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