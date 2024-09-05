Алексей Чекунков: проект железной дороги до «Порта Эльга» — знаковый

Posted 5 сентября, 07:38
Published 5 сентября, 07:38
Modified 5 сентября, 07:40
Updated 5 сентября, 07:40
Согласно проекту, дорога свяжет территории Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), а точнее — Эльгинское угольное месторождение и «Порт Эльга» на берегу Охотского моря.
Соглашение о строительстве (между Республикой Саха (Якутия), Хабаровским краем и ООО «Порт Эльга») было подписано на полях ВЭФ-2024. Реализация этого плана положительно отразится на социально-экономическом развитии территорий, на которых реализуется инвестиционный проект, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
— Это знаковый проект, который показал, что при наличии энергии, желания, частной инициативы можно сработать быстрее, эффективнее, чем работают крупные компании с государственным участием. Считаю, это хороший пример, он задает планку, заставляет сконцентрироваться профильных лидеров отрасли. Поэтому мы рассчитываем, что компания «Порт Эльга» и связанные с ней компании будут тиражировать этот опыт» — сказал глава ведомства.
Алексей Чекунков подчеркнул: инвестор этого проекта готов обсудить вопросы, касающиеся продлению частной железной дороги, возможного создания промышленных кластеров. Поэтому позитивный опыт создания Тихоокеанской железной дороги — это только первый шаг, который будет повторен и в других направлениях.