Алексей Чекунков: проект железной дороги до «Порта Эльга» — знаковый

Соглашение о строительстве (между Республикой Саха (Якутия), Хабаровским краем и ООО «Порт Эльга») было подписано на полях ВЭФ-2024. Реализация этого плана положительно отразится на социально-экономическом развитии территорий, на которых реализуется инвестиционный проект, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.