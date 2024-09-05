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Posted 5 сентября, 10:13

Published 5 сентября, 10:13

Modified 5 сентября, 10:18

Updated 5 сентября, 10:18

Антон Волошко: «У нас гигантский потенциал и гигантские возможности»

Антон Волошко: «У нас гигантский потенциал и гигантские возможности»

5 сентября 2024, 10:13
Фото: zspk.gov.ru
Сюжет
ВЭФ-2024
Председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко прокомментировал итоги пленарного заседания с участием президента Владимира Путина. Он выразил уверенность в большом потенциале региона и подчеркнул важность внимания федеральной власти к Дальнему Востоку и Приморскому краю.

Председатель Законодательного Собрания Приморского Края Антон Волошко принял участие в пленарном заседании ВЭФ-2024. После завершения мероприятия он побеседовал с журналистами.

Прежде всего Антон Волошко отметил, что внимание федеральной власти и лично президента к Приморскому краю не ослабевает. По его словам, это подтверждается тем, что президент каждый год особо подчеркивает важность Дальнего Востока и Приморского края.

Видео: zspk.gov.ru.

Перспективы развития

Председатель Заксобрания отметил широкие перспективы развития и указал на наличие четкого плана развития региона на 20-30 лет вперед. Этот план охватывает различные сферы:

  • Энергетика
  • Транспорт
  • Логистика

Транспортный коридор

Особое внимание Волошко уделил развитию транспортной инфраструктуры:

  1. Построена дорога от Москвы до Казани
  2. В этом году она будет продолжена до Екатеринбурга
  3. В перспективе — продление до Тюмени и далее

По словам Волошко, «дорога — это артерия жизни, это экономика», и он уверен, что она «100% придёт сюда» (в Приморский край).

Роль региональной власти

Антон Волошко подчеркнул важность работы власти на всех уровнях, в том числе на региональном. Он напомнил, что президент обратился непосредственно к власти Приморского края, призывая реализовывать предоставленные возможности.

Законодательная власть

Волошко отметил роль законодательной власти в реализации возможностей, предоставляемых федеральным центром.

В заключение, председатель Заксобрания выразил воодушевление словами президента и уверенность в успешном развитии региона при должной работе властей всех уровней.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Антон Волошко присутствовал на пленарном заседании ВЭФ.

Председатель ЗСПК Антон Волошко посетил пленарное заседание ВЭФ-2024
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