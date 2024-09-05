Более 2 тысяч общественных наблюдателей будут работать на выборах в Хабаровском крае

В Хабаровском крае к работе приступила 741 постоянно действующая участковая избирательная комиссия. На всех участках будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Все бюллетени защищены специальной тангирной сеткой, а в участковых избирательных комиссиях их дополнительно защитят подписями двух членов и печатью участковой избирательной комиссии. С момента доставки документация берется под охрану.