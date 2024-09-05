Более 2 тысяч общественных наблюдателей будут работать на выборах в Хабаровском крае

Posted 5 сентября, 04:21
Published 5 сентября, 04:21
Modified 5 сентября, 04:23
Updated 5 сентября, 04:23
Помимо досрочных выборов губернатора, в Хабаровском крае пройдут выборы депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских дум, а также выборы главы города Юности.
Общественные наблюдатели прошли курс подготовки, разработанный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Обучение проводилось по нескольким направлениям. Прежде всего, это знание законов и иных нормативных документов. Главная задача наблюдателей — оценка хода голосования в соответствии с нормами законодательства РФ. В Общественной палате Хабаровского края рассказали, что по итогам обучения наблюдатели прошли тестирование для подтверждения квалификации.
Кроме того, в дни голосования будет работать центр общественного наблюдения с круглосуточной трансляцией работы избирательных комиссий.
— Общественники из Общественной палаты края, политические партии, кандидаты заинтересованы в проведении честных и прозрачных выборов, — подчеркнул заместитель председателя общественного штаба по наблюдению за выборами Сергей Рябченко.
В Хабаровском крае к работе приступила 741 постоянно действующая участковая избирательная комиссия. На всех участках будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Все бюллетени защищены специальной тангирной сеткой, а в участковых избирательных комиссиях их дополнительно защитят подписями двух членов и печатью участковой избирательной комиссии. С момента доставки документация берется под охрану.
Общественный порядок на избирательных участках будут обеспечивать сотрудники полиции и Росгвардии. Также к обеспечению безопасности выборов подключатся сотрудники краевого ГУ МЧС. Накануне голосования спасатели проверили здания избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности.
Напомним, что выборы пройдут с 6 по 8 сентября. Каждый житель региона в течение этого периода сможет проголосовать в удобное для себя время.