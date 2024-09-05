Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию с паводком в Охотском округе

Posted 5 сентября, 02:16
Published 5 сентября, 02:16
Modified 6 сентября, 09:18
Updated 6 сентября, 09:18
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, который сейчас находится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, держит ситуацию в Охотском округе на личном контроле. По поручению главы региона создана специальная рабочая группа, которая в круглосуточном режиме занимается ликвидацией последствий ЧС. Контролируют процесс также и в правительстве региона.
— По поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина правительством региона и местными властями предпринимаются все необходимые меры для устранения последствий подтоплений и помощи жителям пострадавших сел. Организованы заседания комиссий по ЧС на краевом и муниципальном уровне, — прокомментировал председатель комитета правительства края по гражданской защите Александр Горохов.
По данным администрации муниципального округа, в селе Арка подтоплены 96 приусадебных участков, где проживают 235 человек, жилые помещения и социальные объекты не пострадали.
— На данный момент подтопленные территории в селе Арка отсутствуют. Дизельная электростанция и школа работают в штатном режиме. Учебный процесс организован, электроснабжение села осуществляется в полном объеме. Проводится обследование подтопленных территорий для определения причиненного ущерба, — сообщили в комитете гражданской защиты правительства края.
В селе Вострецово вода зашла на 53 участка, где проживают 110 человек. Здесь также пострадали 6 жилых домов, школа и детский сад. Кроме того, временно была приостановлена работа электростанции. Однако размещение в ПВРах жителям села не потребовалось.
Глава Охотского муниципального округа Максим Климов сообщил, что в селе Вострецово подтопленной остается часть придомовых территорий и поселковых дорог. Социальные объекты, дизельная электростанция работают в штатном режиме. На территорию котельной вода не зашла. Для населения организован подвоз питьевой воды.
Занятия в местной школе пока приостановлены — ведётся откачка воды, после чего будет проведена дезинфекция.
Специалисты администрации округа и работники Пожарной части 77 завершили в селе подворовой обход. Ведётся подсчёт ущерба, нанесённого стихией.
Добавим также, что паводком подтоплен участок автомобильной дороги «Подъезд к Аэропорту». На дорогу направлена техника (два самосвала и один экскаватор) для отвода воды. После схода воды затопленные участки будут отсыпаны песчано-гравийной смесью. Для осуществления пассажирских перевозок на этом маршруте работает вахтовый автобус.
По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС района по телефонам 112 или 8 924 408 0170.