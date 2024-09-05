Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию с паводком в Охотском округе

В селе Вострецово вода зашла на 53 участка, где проживают 110 человек. Здесь также пострадали 6 жилых домов, школа и детский сад. Кроме того, временно была приостановлена работа электростанции. Однако размещение в ПВРах жителям села не потребовалось.