Финал конкурса «Дальний Восток — земля приключений» пройдет на Сахалине

В рамках Восточного экономического форума прошла сессия, посвящённая Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений». Участники обсудили особенности конкурса и вопрос о том, влияет ли его проведение на рост интереса жителей России к поездкам на Дальний Восток. Также речь на сессии зашла и о том, делает ли конкурс более доступными регионы Дальнего Востока для туристов.