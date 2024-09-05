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Posted 5 сентября, 01:21

Published 5 сентября, 01:21

Modified 5 сентября, 01:23

Updated 5 сентября, 01:23

Итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений» подведут на Сахалине

Финал конкурса «Дальний Восток — земля приключений» пройдет на Сахалине

5 сентября 2024, 01:21
Фото: ГБУ «СТИЦ»

Итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений» подведут на Сахалине

Сюжет
Туризм
Финал конкурса «Дальний Восток — земля приключений» пройдёт в 2025 году в Сахалинской области. Об этом в рамках ВЭФ-2024 заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов.

В рамках Восточного экономического форума прошла сессия, посвящённая Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений». Участники обсудили особенности конкурса и вопрос о том, влияет ли его проведение на рост интереса жителей России к поездкам на Дальний Восток. Также речь на сессии зашла и о том, делает ли конкурс более доступными регионы Дальнего Востока для туристов.

Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев рассказал, что в островном регионе конкурс пользуется большой популярностью, ролики на заявленные номинации присылают даже школьники. Особо министр подчеркнул тот факт, что к конкурсу подключились жители районов Сахалинской области, и это даёт возможность рассказать всей стране о малоизвестных, но крайне интересных для туристов уголках природы, точках притяжения.

В ходе дискуссии участники много времени уделили вопросу развития новых туристических направлений на Дальнем Востоке вообще и на Сахалине в частности.

— Экспедиционный и круизный туризм — важные направления и их — вне сомнений — стоит всемерно развивать, ведь те же круизные маршруты связывают между собой разные регионы ДФО, — отметил Артём Лазарев. — Конечно, здесь всё упирается в вопрос приобретения флота, комфортных судов, и он должен стать первостепенным. Отмечу, что морские круизы по Дальнему Востоку могут быть интересны не только жителям центральной России, но и самим дальневосточникам.
Фото: ГБУ «СТИЦ»

Кроме того, министр туризма островного региона отметил, что в Сахалинской области накоплен опыт грамотного распределения туристических потоков. Приезжающие на остров россияне и путешествующие по родному региону жители Сахалина, безусловно, хотят и имеют право увидеть главные достопримечательности области, но при этом важно соблюсти баланс в рекреационной нагрузке на территорию, помнить об экологии и необходимости беречь природу.

— Цель нашей работы по распределению турпотоков в том, чтобы снизить рекреационную нагрузку, сохранить уникальную и хрупкую экологическую систему Сахалина и Курил, — отметил министр туризма островного региона.

Модератор сессии Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор Russia Discovery, вице-президент Российского союза туриндустрии сообщил, что именно Сахалинская область в 2025 году станет площадкой, где торжественно подведут итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений».

#Новости#Общество#Сахалин#Туризм
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