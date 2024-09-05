Финал конкурса «Дальний Восток — земля приключений» пройдет на Сахалине

Posted 5 сентября, 01:21
Published 5 сентября, 01:21
Modified 5 сентября, 01:23
Updated 5 сентября, 01:23
В рамках Восточного экономического форума прошла сессия, посвящённая Всероссийскому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений». Участники обсудили особенности конкурса и вопрос о том, влияет ли его проведение на рост интереса жителей России к поездкам на Дальний Восток. Также речь на сессии зашла и о том, делает ли конкурс более доступными регионы Дальнего Востока для туристов.
Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев рассказал, что в островном регионе конкурс пользуется большой популярностью, ролики на заявленные номинации присылают даже школьники. Особо министр подчеркнул тот факт, что к конкурсу подключились жители районов Сахалинской области, и это даёт возможность рассказать всей стране о малоизвестных, но крайне интересных для туристов уголках природы, точках притяжения.
В ходе дискуссии участники много времени уделили вопросу развития новых туристических направлений на Дальнем Востоке вообще и на Сахалине в частности.
— Экспедиционный и круизный туризм — важные направления и их — вне сомнений — стоит всемерно развивать, ведь те же круизные маршруты связывают между собой разные регионы ДФО, — отметил Артём Лазарев. — Конечно, здесь всё упирается в вопрос приобретения флота, комфортных судов, и он должен стать первостепенным. Отмечу, что морские круизы по Дальнему Востоку могут быть интересны не только жителям центральной России, но и самим дальневосточникам.
Кроме того, министр туризма островного региона отметил, что в Сахалинской области накоплен опыт грамотного распределения туристических потоков. Приезжающие на остров россияне и путешествующие по родному региону жители Сахалина, безусловно, хотят и имеют право увидеть главные достопримечательности области, но при этом важно соблюсти баланс в рекреационной нагрузке на территорию, помнить об экологии и необходимости беречь природу.
— Цель нашей работы по распределению турпотоков в том, чтобы снизить рекреационную нагрузку, сохранить уникальную и хрупкую экологическую систему Сахалина и Курил, — отметил министр туризма островного региона.
Модератор сессии Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор Russia Discovery, вице-президент Российского союза туриндустрии сообщил, что именно Сахалинская область в 2025 году станет площадкой, где торжественно подведут итоги конкурса «Дальний Восток — земля приключений».