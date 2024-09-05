ГК DARS построит арендные квартиры в Хабаровске по заказу госкорпорации ДОМ. РФ

Планы на Хабаровский край у компании выдающиеся — с поддержкой правительства региона DARS будет вести работу по строительству арендных квартир, которые позволят привлечь в регион востребованных специалистов и талантливую молодежь. Отмечается, что 123 арендные квартиры в жилом комплексе «Живописный сад» будут переданы жильцам полностью готовыми к проживанию — с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен до конца 2026 года. Всего в проекте «Живописный сад» будет возведено 25 МКД общей площадью 225 тысяч квадратных метров.