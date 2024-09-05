ГК DARS построит арендные квартиры в Хабаровске по заказу госкорпорации ДОМ. РФ

Posted 4 сентября, 23:00
Published 4 сентября, 23:00
Modified 5 сентября, 03:47
Updated 5 сентября, 03:47
Планы на Хабаровский край у компании выдающиеся — с поддержкой правительства региона DARS будет вести работу по строительству арендных квартир, которые позволят привлечь в регион востребованных специалистов и талантливую молодежь. Отмечается, что 123 арендные квартиры в жилом комплексе «Живописный сад» будут переданы жильцам полностью готовыми к проживанию — с отделкой, мебелью и бытовой техникой. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен до конца 2026 года. Всего в проекте «Живописный сад» будет возведено 25 МКД общей площадью 225 тысяч квадратных метров.
Программа арендного жилья, инициированная президентом России Владимиром Путиным, рассчитанная не менее чем на 10 000 квартир, в целом призвана решить жилищный вопрос учителей, врачей и представителей других специальностей, которых ждут во всех регионах Дальнего Востока. Благодаря государственной поддержке, арендная плата построенного по программе жилья будет частично субсидироваться.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подчеркнул, что строительство 10 000 арендных квартир в ДФО станет значимым шагом в реализации проекта: «В Хабаровском крае по этому проекту планируется сдать 2148 квартир, что полностью покрывает лимит, выделенный для региона. Программа особенно важна в контексте Года семьи, так как решение жилищных вопросов способствует улучшению демографической ситуации и поможет помочь сократить отток населения из регионов Дальнего Востока».
«Государство сегодня создает очень привлекательные условия для развития жилищного строительства на Дальнем Востоке. Проект по строительству арендного жилья, в котором мы участвуем, еще один инструмент, который поможет тысячам людей улучшить свои жилищные условия. Это уникальная программа, которая может стать дополнительным драйвером развития всего Дальнего Востока за счет создания привлекательных условий жизни в городах ДФО», — отметил глава группы компаний Дмитрий Рябов.
«Мы ждем большого мультипликативного эффекта, потому что у нас востребованность на предприятие промышленного и индустриального сектора до десяти тысяч квартир. И, конечно, это позволит развивать экономику и привлекать новые кадры в регион», — отметил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.
Также ГК DARS также заключила соглашение с банком ВТБ о финансировании жилищных проектов на Дальнем Востоке. В рамках этого партнерства планируется реализация новых проектов малоэтажного строительства.
Стоит отметить, что группа компаний DARS в рамках ВЭФ-2024 проводит большую и емкую работу, которая позволит девелоперу не просто работать на строительных рынках Дальнего Востока, но и реализовывать свой опыт комплексного развития территорий в регионах. Очевидно, что Хабаровск не предел и в скором времени компания сможет аналогичным образом закрепиться проектами и в других регионах ДФО.