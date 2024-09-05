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Posted 5 сентября, 05:28

Published 5 сентября, 05:28

Modified 5 сентября, 05:30

Updated 5 сентября, 05:30

Инновационный продукт продемонстрировали на ВЭФ в Приморье

Хороший мальчик: чудо техники представили на ВЭФ во Владивостоке — видео

5 сентября 2024, 05:28
Фото: vostokmedia.com

Инновационный продукт продемонстрировали на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ВЭФ-2024
Участники ВЭФ-2024 показали робособаку, которая привлекла внимание гостей мероприятия в Приморском крае.

ВЭФ-2024 посещают не только люди, но и четырехлапые гости. Вчера на территории Дальневосточного федерального университета заметили собаку, которая мило лежала около одного из кампусов ВУЗа. Оказалось, животное — местная обитательница.

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Сегодня, 5 сентября, на ВЭФ привлекла внимание еще одна собака, но она оказалась весьма необычной. DS Corporate, — крупнейшая российская образовательная компания, — представила робопса. Управлял им, вероятно, сотрудник организации.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что четырехлапый охранник замечен в первый день форума на территории ДВФУ на Русском острове.

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