Хороший мальчик: чудо техники представили на ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 5 сентября, 05:28
Published 5 сентября, 05:28
Modified 5 сентября, 05:30
Updated 5 сентября, 05:30
ВЭФ-2024 посещают не только люди, но и четырехлапые гости. Вчера на территории Дальневосточного федерального университета заметили собаку, которая мило лежала около одного из кампусов ВУЗа. Оказалось, животное — местная обитательница.
Сегодня, 5 сентября, на ВЭФ привлекла внимание еще одна собака, но она оказалась весьма необычной. DS Corporate, — крупнейшая российская образовательная компания, — представила робопса. Управлял им, вероятно, сотрудник организации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что четырехлапый охранник замечен в первый день форума на территории ДВФУ на Русском острове.