Ипотека под два процента останется доступной в Приморье

Posted 5 сентября, 07:45
Published 5 сентября, 07:45
Modified 5 сентября, 07:47
Updated 5 сентября, 07:47
На пленарной сессии на ВЭФ-2024 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что двухпроцентные ставки по дальневосточной и арктической ипотекам сохранятся.
«Знаю, что в Правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», — обозначил Владимир Путин.
Также Президент отметил, что приморские семьи могут получить выплаты в размере 1 000 000 рублей для погашения ипотечного кредита.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Глава государства сообщил необходимости развития проекта города-спутника в Приморском крае.