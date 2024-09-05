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Posted 5 сентября, 07:45

Published 5 сентября, 07:45

Modified 5 сентября, 07:47

Updated 5 сентября, 07:47

Дальневосточная ипотека со ставкой 2% продолжит действовать в Приморском крае

Ипотека под два процента останется доступной в Приморье

5 сентября 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney

Дальневосточная ипотека со ставкой 2% продолжит действовать в Приморском крае

Сюжет
Правительство
На Восточном экономическом форуме Президент России Владимир Путин объявил, что ставки дальневосточной и арктической ипотек не изменятся. Приморские семьи смогут воспользоваться льготным кредитованием.

На пленарной сессии на ВЭФ-2024 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что двухпроцентные ставки по дальневосточной и арктической ипотекам сохранятся.

«Знаю, что в Правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», — обозначил Владимир Путин.

Также Президент отметил, что приморские семьи могут получить выплаты в размере 1 000 000 рублей для погашения ипотечного кредита.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Глава государства сообщил необходимости развития проекта города-спутника в Приморском крае.

Владимир Путин упомянул создание города-спутника в Приморье на ВЭФ
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