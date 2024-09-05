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Posted 5 сентября, 11:33

Published 5 сентября, 11:33

Modified 5 сентября, 11:36

Updated 5 сентября, 11:36

Картина дня в Приморье: важное решение, серьезный шаг и невероятный курорт

Картина дня в Приморье: важное решение, серьезный шаг и невероятный курорт

5 сентября 2024, 11:33
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Важное для дальневосточников решение принял президент

Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей.

Владимир Путин: «Сохраним ставку в 2% по дальневосточной и арктической ипотеке»
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Серьезный шаг сделал молодой человек на ВЭФ

Новая семья родилась на Восточном экономическом форуме. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.

«Новость дня»: студент сделал предложение возлюбленной на ВЭФ во Владивостоке — видео
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Новый курорт появится в Приморье

Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья
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