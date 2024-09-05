Картина дня в Приморье: важное решение, серьезный шаг и невероятный курорт

Posted 5 сентября, 11:33
Published 5 сентября, 11:33
Modified 5 сентября, 11:36
Updated 5 сентября, 11:36
Важное для дальневосточников решение принял президент
Во время своего выступления на пленарном заседании ВЭФ Владимир Путин отметил, что ставку по дальневосточной и арктической ипотеке сохранят на прежнем уровне. Также глава государства перечислил другие меры, направленные на поддержку молодых семей.
Серьезный шаг сделал молодой человек на ВЭФ
Новая семья родилась на Восточном экономическом форуме. Прямо на лектории с официальным представителем МИД России студент вывел отношения со своей девушкой на новый уровень.
Новый курорт появится в Приморье
Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.