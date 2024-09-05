Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья

Posted 5 сентября, 08:37
Published 5 сентября, 08:37
Modified 5 сентября, 08:39
Updated 5 сентября, 08:39
Девятый Восточный экономический форум стал площадкой для проведения отдельной пленарной сессии правительства Приморского края, посвященной развитию Хасанского округа и созданию там крупнейшего морского курорта, который даст мощный толчок к развитию туризма в регионе.
Сессия «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» привлекла внимание участников форума — представителей федеральной и краевой власти, бизнеса и общественности. В сессии приняли участие заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, генеральный директор ООО «Курорты Приморья» Анастасия Онуфриенко, заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике машиностроительного дивизиона «Росатома» Владимир Аптекарев, генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев и заместитель председателя правления АО «Банк ДОМ.РФ» Антон Медведев.
В начале сессии с видеообращением перед участниками выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что Хасанский округ — самая южная территория на Дальнем Востоке страны, потенциал которой еще предстоит раскрыть. Для реализации такого крупного федерального проекта округ, а именно живописное побережье бухты Алеут выбран не случайно.
По словам главы региона, в Хасанском округе сошлись факторы, которые привлекают сюда как отдыхающих, так и тех, кто готов вкладывать в развитие туризма.
«На протяжении последних лет Хасанский округ является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий Приморья. Через автомобильные, железнодорожные и морские пункты пропуска проходит международный транспортный коридор „Приморье-2“. Незамерзающие порты округа обеспечивают круглогодичную навигацию судов. Хасанский округ — это место, где экономика гармонично вплетается в природу», — отметил Олег Кожемяко.
Он подчеркнул, что для успешной реализации проекта на территории округа необходимо обеспечить современную инфраструктуру — коммунальную, энергетическую, транспортную.
«Это даст стремительный импульс развитию малого и среднего предпринимательства, улучшит условия проживания приморцев. То, что сегодня составляет трудности для туристов, представляет собой возможности для бизнеса, который Приморье поддерживает. Перед нами стоит важная и ответственная задача: всем вместе работать над тем, чтобы юг Приморья — Хасанский округ — стал единой современной курортной территорией, которая круглый год будет принимать туристов из всех регионов России и зарубежных стран», — заявил губернатор.
Курорт создается в Приморье по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», и будет рассчитан на 3,8 тысячи номеров. Общая площадь морского курорта превысит 170 гектаров с береговой полосой протяженностью 1,6 километра.
Здесь разместятся комфортабельные отели, аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школа водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональная арена, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры.
Реализация проекта позволит создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест и даст суммарно около 4,8 миллиарда рублей дополнительных налоговых и иных поступлений в бюджеты разных уровней. Средства инвестора на строительство комплекса и его внутренней инфраструктуры составят 30 миллиардов рублей.
В конце прошлого года в бюджете Приморского края было заложено более миллиарда рублей на строительство дорог к будущему курорту, в этом году добавили 243 миллиона на обеспечение мобильной связи, еще 5,7 миллиарда рублей планируется потратить на систему водоснабжения и водоотведения.
Председатель правительства Приморского края Вера Щербина отметила те преимущества округа, которые делают территорию наиболее привлекательной для реализации этого крупного проекта.
«Это место очень притягательное для туристов. Во-первых, там сезон дольше, чем даже на других прибрежных территориях Приморья Там температура воды и воздуха на 2-3 градуса выше, чем во Владивостоке или Находке. Самый главный эксперт — это народ, это турист, который полюбил эти места, который ездит туда отдохнуть из года в год. И настало время, когда нужно все облагородить. И мы, как раз, в начале пути, у нас уже появился инвестор, который готов вложить, не много не мало 30 миллиардов рублей», — рассказала Вера Щербина и добавила, что правительство Приморья в трехлетнем бюджете уже предусмотрело инвестиции в инфраструктуру.
Председатель правительства края подчеркнула также, что регион будет обращаться и к федеральной поддержке.
«Нам есть что предложить туристам и инвесторам. Курорт будет круглогодичный, там можно заниматься чем угодно. Во-первых, это спа, во-вторых, там месторождение уникальной лечебной грязи. Живописная природа, незамерзающее море, морские экскурсии можно проводить почти круглый год. Я сама в этом году ездила туда, там такие бухты, что заграница просто отдыхает. Правда, это такая красота, вот как с картинки — когда нам показывают лучшие места в мире», — отметила Вера Щербина.
Глава корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов считает выбранное место для строительства морского курорта наиболее подходящим, а сам проект уникальным.
«Государством и правительством ставится амбициозная, но вполне выполнимая задача — увеличить туристические поездки внутри страны в два раза. Для достижения этих целей создан специальный национальный проект „Туризм и индустрия гостеприимства“. Создаваемый морской курорт — это часть федерального проекта „5 морей и озеро Байкал“, он отражает общую российскую тенденцию — более 60 процентов наших граждан предпочитают отдыха у моря в разных его проявлениях», — сказал Сергей Суханов и отметил, что в круглогодичном курорте будет создана вся необходимая инфраструктура для разнообразного отдыха.
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка уверен, что запуск проекта не только увеличит внутренний туризм, но и привлечет на территорию Приморья, Дальнего Востока иностранных гостей, туристов из Китая, для которых Хасанский округ с его круглогодичным курортом будет самой ближайшей точкой с европейской культурой.
Представитель инвестора, генеральный директор ООО «Курорты Приморья» Анастасия Онуфриенко рассказала об особенностях будущего курорта, отметив, что место расположения, его красоту словами передать сложно, это можно оценить только, побывав в бухте Алеут.
«Территория, запланированная под расположение курорта, занимает 175 гектаров. Здесь довольно протяженный широкий, песчаный пляж, порядка полутора километров, это очень красивое место — высокий горизонт, облака, закаты, открывается потрясающий вид на акваторию. Говорить можно много, но лучше там побывать и увидеть все собственными глазами. Период реализации — с 2024 по 2031 годы. Запуск ожидается в несколько очередей. Первая очередь с запуском 750 номеров ожидается уже в 2028 году», — рассказала Анастасия Онуфриенко.
Она добавила, что создание 2,5 тысячи новых рабочих мест — это предварительные ожидания, без учета мультипликативного эффекта. И, конечно, создатели проекта ожидают, что гости курорта, приехав на отдых в Хасанский округ, захотят остаться жить в Приморье, на Дальнем Востоке.
Вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, говоря о будущем курорте в Хасанском округе с точки зрения уже имеющегося у компании опыта реализации подобных проектов, пусть и не таких масштабных, отметил, что мультипликативный эффект от запуска круглогодичного курорта такого уровня может быть гораздо шире, чем это оценивают эксперты сегодня, на стадии подготовки к запуску проекта. Он уверен, что проект очень перспективный, который привлечет внимание инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.
«В течение трех-пяти лет реализации проекта, по нашим предварительным оценкам, понадобится привлечь 15-20 тысяч рабочих, это небольшой городок должен появиться рядом с этим туристическим комплексом. Это надо учитывать уже сегодня. Этот проект надо глубже проработать, учесть эти факторы. Проект очень интересный, мы сами побывали в месте будущего курорта — красивое место, но инфраструктура требует вложений», — рассказал Михаил Чачин.
В завершении сессии Вера Щербина обозначила, что власти региона готовы к диалогу с бизнесом и открыты к новым предложениям. Председатель правительства края предложила ПАО Сбербанк присоединиться к реализации проекта строительства круглогодичного морского курорта мирового уровня. Михаил Чачин поблагодарил Веру Георгиевну за приглашение, но ответа на предложение пока не дал.
Напомним, ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский под лозунгом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В этом году Приморье посетят более 6 тысяч гостей из 76 государств. На полях форума Правительство Приморского края намерено заключить более 30 важных соглашений в сферах логистики, сельского хозяйства, энергетики, а также туризма и образования. Пленарная сессия «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» стала первой, запущенной правительством региона в рамках ВЭФ.