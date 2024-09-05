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Posted 5 сентября, 08:37

Published 5 сентября, 08:37

Modified 5 сентября, 08:39

Updated 5 сентября, 08:39

Курорт мирового уровня привлечет крупных инвесторов в Приморье

Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья

5 сентября 2024, 08:37
Фото: vostokmedia.com

Курорт мирового уровня привлечет крупных инвесторов в Приморье

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ВЭФ-2024
Хасанский округ станет площадкой для создания круглогодичного морского курорта мирового уровня, который будет привлекать до полумиллиона туристов в год. Первая очередь проекта будет запущена уже в 2028 году. Тема создания курорта обсуждалась на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Девятый Восточный экономический форум стал площадкой для проведения отдельной пленарной сессии правительства Приморского края, посвященной развитию Хасанского округа и созданию там крупнейшего морского курорта, который даст мощный толчок к развитию туризма в регионе.

Сессия «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» привлекла внимание участников форума — представителей федеральной и краевой власти, бизнеса и общественности. В сессии приняли участие заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов, вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, генеральный директор ООО «Курорты Приморья» Анастасия Онуфриенко, заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике машиностроительного дивизиона «Росатома» Владимир Аптекарев, генеральный директор ООО «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев и заместитель председателя правления АО «Банк ДОМ.РФ» Антон Медведев.

Фото: vostokmedia.com

Весь потенциал еще предстоит раскрыть

В начале сессии с видеообращением перед участниками выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что Хасанский округ — самая южная территория на Дальнем Востоке страны, потенциал которой еще предстоит раскрыть. Для реализации такого крупного федерального проекта округ, а именно живописное побережье бухты Алеут выбран не случайно.

По словам главы региона, в Хасанском округе сошлись факторы, которые привлекают сюда как отдыхающих, так и тех, кто готов вкладывать в развитие туризма.

«На протяжении последних лет Хасанский округ является одной из самых инвестиционно привлекательных территорий Приморья. Через автомобильные, железнодорожные и морские пункты пропуска проходит международный транспортный коридор „Приморье-2“. Незамерзающие порты округа обеспечивают круглогодичную навигацию судов. Хасанский округ — это место, где экономика гармонично вплетается в природу», — отметил Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что для успешной реализации проекта на территории округа необходимо обеспечить современную инфраструктуру — коммунальную, энергетическую, транспортную.

«Это даст стремительный импульс развитию малого и среднего предпринимательства, улучшит условия проживания приморцев. То, что сегодня составляет трудности для туристов, представляет собой возможности для бизнеса, который Приморье поддерживает. Перед нами стоит важная и ответственная задача: всем вместе работать над тем, чтобы юг Приморья — Хасанский округ — стал единой современной курортной территорией, которая круглый год будет принимать туристов из всех регионов России и зарубежных стран», — заявил губернатор.
Фото: vostokmedia.com

Средства в бюджете уже заложены

Курорт создается в Приморье по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», и будет рассчитан на 3,8 тысячи номеров. Общая площадь морского курорта превысит 170 гектаров с береговой полосой протяженностью 1,6 километра.

Здесь разместятся комфортабельные отели, аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школа водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональная арена, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры.

Реализация проекта позволит создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест и даст суммарно около 4,8 миллиарда рублей дополнительных налоговых и иных поступлений в бюджеты разных уровней. Средства инвестора на строительство комплекса и его внутренней инфраструктуры составят 30 миллиардов рублей.

В конце прошлого года в бюджете Приморского края было заложено более миллиарда рублей на строительство дорог к будущему курорту, в этом году добавили 243 миллиона на обеспечение мобильной связи, еще 5,7 миллиарда рублей планируется потратить на систему водоснабжения и водоотведения.

Фото: vostokmedia.com

У Хасанского округа есть преимущества

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина отметила те преимущества округа, которые делают территорию наиболее привлекательной для реализации этого крупного проекта.

«Это место очень притягательное для туристов. Во-первых, там сезон дольше, чем даже на других прибрежных территориях Приморья Там температура воды и воздуха на 2-3 градуса выше, чем во Владивостоке или Находке. Самый главный эксперт — это народ, это турист, который полюбил эти места, который ездит туда отдохнуть из года в год. И настало время, когда нужно все облагородить. И мы, как раз, в начале пути, у нас уже появился инвестор, который готов вложить, не много не мало 30 миллиардов рублей», — рассказала Вера Щербина и добавила, что правительство Приморья в трехлетнем бюджете уже предусмотрело инвестиции в инфраструктуру.

Председатель правительства края подчеркнула также, что регион будет обращаться и к федеральной поддержке.

«Нам есть что предложить туристам и инвесторам. Курорт будет круглогодичный, там можно заниматься чем угодно. Во-первых, это спа, во-вторых, там месторождение уникальной лечебной грязи. Живописная природа, незамерзающее море, морские экскурсии можно проводить почти круглый год. Я сама в этом году ездила туда, там такие бухты, что заграница просто отдыхает. Правда, это такая красота, вот как с картинки — когда нам показывают лучшие места в мире», — отметила Вера Щербина.
Фото: vostokmedia.com

Федеральные эксперты считают проект уникальным

Глава корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов считает выбранное место для строительства морского курорта наиболее подходящим, а сам проект уникальным.

«Государством и правительством ставится амбициозная, но вполне выполнимая задача — увеличить туристические поездки внутри страны в два раза. Для достижения этих целей создан специальный национальный проект „Туризм и индустрия гостеприимства“. Создаваемый морской курорт — это часть федерального проекта „5 морей и озеро Байкал“, он отражает общую российскую тенденцию — более 60 процентов наших граждан предпочитают отдыха у моря в разных его проявлениях», — сказал Сергей Суханов и отметил, что в круглогодичном курорте будет создана вся необходимая инфраструктура для разнообразного отдыха.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка уверен, что запуск проекта не только увеличит внутренний туризм, но и привлечет на территорию Приморья, Дальнего Востока иностранных гостей, туристов из Китая, для которых Хасанский округ с его круглогодичным курортом будет самой ближайшей точкой с европейской культурой.

Фото: vostokmedia.com

Это надо видеть своими глазами

Представитель инвестора, генеральный директор ООО «Курорты Приморья» Анастасия Онуфриенко рассказала об особенностях будущего курорта, отметив, что место расположения, его красоту словами передать сложно, это можно оценить только, побывав в бухте Алеут.

«Территория, запланированная под расположение курорта, занимает 175 гектаров. Здесь довольно протяженный широкий, песчаный пляж, порядка полутора километров, это очень красивое место — высокий горизонт, облака, закаты, открывается потрясающий вид на акваторию. Говорить можно много, но лучше там побывать и увидеть все собственными глазами. Период реализации — с 2024 по 2031 годы. Запуск ожидается в несколько очередей. Первая очередь с запуском 750 номеров ожидается уже в 2028 году», — рассказала Анастасия Онуфриенко.

Она добавила, что создание 2,5 тысячи новых рабочих мест — это предварительные ожидания, без учета мультипликативного эффекта. И, конечно, создатели проекта ожидают, что гости курорта, приехав на отдых в Хасанский округ, захотят остаться жить в Приморье, на Дальнем Востоке.

Фото: vostokmedia.com

Правительство региона открыто для инвесторов

Вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, говоря о будущем курорте в Хасанском округе с точки зрения уже имеющегося у компании опыта реализации подобных проектов, пусть и не таких масштабных, отметил, что мультипликативный эффект от запуска круглогодичного курорта такого уровня может быть гораздо шире, чем это оценивают эксперты сегодня, на стадии подготовки к запуску проекта. Он уверен, что проект очень перспективный, который привлечет внимание инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.

«В течение трех-пяти лет реализации проекта, по нашим предварительным оценкам, понадобится привлечь 15-20 тысяч рабочих, это небольшой городок должен появиться рядом с этим туристическим комплексом. Это надо учитывать уже сегодня. Этот проект надо глубже проработать, учесть эти факторы. Проект очень интересный, мы сами побывали в месте будущего курорта — красивое место, но инфраструктура требует вложений», — рассказал Михаил Чачин.

В завершении сессии Вера Щербина обозначила, что власти региона готовы к диалогу с бизнесом и открыты к новым предложениям. Председатель правительства края предложила ПАО Сбербанк присоединиться к реализации проекта строительства круглогодичного морского курорта мирового уровня. Михаил Чачин поблагодарил Веру Георгиевну за приглашение, но ответа на предложение пока не дал.

Фото: vostokmedia.com

Напомним, ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на острове Русский под лозунгом «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В этом году Приморье посетят более 6 тысяч гостей из 76 государств. На полях форума Правительство Приморского края намерено заключить более 30 важных соглашений в сферах логистики, сельского хозяйства, энергетики, а также туризма и образования. Пленарная сессия «Территория трех границ: Хасан как новый драйвер развития юга Дальнего Востока» стала первой, запущенной правительством региона в рамках ВЭФ.

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