Круглогодичный морской курорт сделает Хасанский округ жемчужиной Приморья

Вице-президент ПАО Сбербанк Михаил Чачин, говоря о будущем курорте в Хасанском округе с точки зрения уже имеющегося у компании опыта реализации подобных проектов, пусть и не таких масштабных, отметил, что мультипликативный эффект от запуска круглогодичного курорта такого уровня может быть гораздо шире, чем это оценивают эксперты сегодня, на стадии подготовки к запуску проекта. Он уверен, что проект очень перспективный, который привлечет внимание инвесторов и представителей малого и среднего бизнеса.