На полях ВЭФ: новый круглогодичный курорт на юге Приморья откроется в 2028 году

Уникальный туристический комплекс откроется в Хасанском округе в 2028 году

Реализация масштабного проекта не только увеличит турпоток в Приморском крае, но и предоставит тысячи рабочих мест для жителей региона. Более того, в ходе строительства улучшится инфраструктура.