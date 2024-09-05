На полях ВЭФ: новый круглогодичный курорт на юге Приморья откроется в 2028 году

Posted 4 сентября, 23:52
Published 4 сентября, 23:52
Modified 5 сентября, 03:19
Updated 5 сентября, 03:19
На полях ВЭФ представители органов власти и инвесторы обсудили развитие туризма на юге Дальнего Востока.
В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» построят новый туристический комплекс в живописной бухте Алеут. На территории круглогодичного курорта расположится комфортабельный отель, который включит в себя 3 800 номеров.
«Помимо комфортабельных отелей и апартаментов курорт включит в себя аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Важно отметить, что данный проект предоставит 2 500 новых рабочих мест для жителей региона и около 4 800 000 000 рублей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
Также реализация масштабного проекта положительно повлияет на инфраструктуру региона на юге, так как в ходе работ необходимо будет модернизировать дороги, электрохозяйство и электросети.
По словам главы края, туристический комплекс примет первых гостей уже в 2028 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме представлена экспозиция Приморья, где можно ознакомиться с развитием муниципалитетов.