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Posted 4 сентября, 23:52

Published 4 сентября, 23:52

Modified 5 сентября, 03:19

Updated 5 сентября, 03:19

Уникальный туристический комплекс откроется в Хасанском округе в 2028 году

На полях ВЭФ: новый круглогодичный курорт на юге Приморья откроется в 2028 году

4 сентября 2024, 23:52
Фото: kozhemiakoofficial

Уникальный туристический комплекс откроется в Хасанском округе в 2028 году

Сюжет
ВЭФ-2024
Реализация масштабного проекта не только увеличит турпоток в Приморском крае, но и предоставит тысячи рабочих мест для жителей региона. Более того, в ходе строительства улучшится инфраструктура.

На полях ВЭФ представители органов власти и инвесторы обсудили развитие туризма на юге Дальнего Востока.

В рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» построят новый туристический комплекс в живописной бухте Алеут. На территории круглогодичного курорта расположится комфортабельный отель, который включит в себя 3 800 номеров.

«Помимо комфортабельных отелей и апартаментов курорт включит в себя аквапарк с подогреваемыми открытыми бассейнами, банные комплексы, школу водных видов спорта, медицинский центр, многофункциональную арену, парк развлечений, рыбный рынок и другие объекты туристической инфраструктуры», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Важно отметить, что данный проект предоставит 2 500 новых рабочих мест для жителей региона и около 4 800 000 000 рублей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

Также реализация масштабного проекта положительно повлияет на инфраструктуру региона на юге, так как в ходе работ необходимо будет модернизировать дороги, электрохозяйство и электросети.

По словам главы края, туристический комплекс примет первых гостей уже в 2028 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на форуме представлена экспозиция Приморья, где можно ознакомиться с развитием муниципалитетов.

Уникальный курорт и развитие региона: о чем повествует павильон Приморья на ВЭФ-2024?
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