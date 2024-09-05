«Никогда такого не пробовал»: мороженое «Урса» радует гостей ВЭФ-2024

Posted 5 сентября, 04:38
Published 5 сентября, 04:38
Modified 6 сентября, 05:08
Updated 6 сентября, 05:08
С первого дня форума павильон «Урса», расположенный на улице Дальнего Востока, стал настоящим магнитом для посетителей. Гостям, приезжающим со всех уголков России, представлены всевозможные вкусы мороженого, включая новинки.
«Мы открылись с самого первого дня форума,» — рассказывает представитель «Урсы».— «Поток гостей непрерывный, ведь мороженое любят все, особенно в такую жаркую погоду.»
Представители компании подробно рассказывают посетителям о составе мороженого и различных вкусовых предложениях.
«Любой, кто подходит к нашему павильону, может узнать, из чего состоит мороженое, какие ингредиенты используются и выбрать вкус по своему предпочтению,» — отмечают они.
Гостям форума предложены новые уникальные вкусы мороженого, которые многие приезжие раньше не встречали.
«Мы представили такие недавние новинки, как мороженое „Владивосток“ и „Находка“,» — рассказывает представитель «Урсы».
По словам сотрудников фабрики, эти вкусы уже успели завоевать любовь публики:
«На Дне города они тоже были популярны. Людям действительно нравятся необычные сочетания вкусов».
Для тех, кто предпочитает традиционные варианты, не менее популярно мороженое «Москва» — с ягодами и кислинкой, которую особенно ценят те, кто не любит приторное сладкое.
Сотрудники павильона также рассказали о предпочтениях покупателей в способе подачи:
«Мы предлагаем мороженое как в ведерках, так и в вафельных рожках. Ведерки часто берут те, кто хочет перекусить вдвоем или насладиться большими порциями. Ассортимент достаточно разнообразный: льды фруктовые, шоколадное мороженое и крем-брюле на любой вкус».
Несмотря на то, что на форуме в основном взрослые посетители, их заинтересованность мороженым не уступает детской.
Приезжим из разных уголков страны очень понравились необычные вкусы мороженого «Урса»:
«Я никогда не пробовала такой уникальной комбинации вкусов! Груша с сырным мороженым и миндалем — это что-то невероятное. Я в восторге!», — поделилась своими впечатлениями Елена из Бурятии.
«Мне понравилось ягодное мороженое „Москва“. Вкус насыщенный, с кислинкой — то, что нужно в жаркий день», — отметил Александр из Москвы.
«Я в детстве перепробовала много разных вкусов, но мороженое „Владивосток'"стало настоящим открытием», — рассказала Мария из Санкт-Петербурга.
Фабрика мороженого «Урса» не только радует гостей ВЭФ-2024 своим многообразием вкусов и качеством продукции, но и создаёт уютную атмосферу. Уникальные вкусы, качественные ингредиенты и профессионализм сотрудников Фабрики мороженого сделали их ларек одним из самых посещаемых мест на форуме. С таким подходом, похоже, мороженое «Урса» имеет все шансы завоевать сердца не только приморцев, но и любителей сладостей по всему миру.