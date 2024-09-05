Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех клиентов «Открытие» до конца декабря

Posted 5 сентября, 18:37
Published 5 сентября, 18:37
Modified 5 сентября, 18:37
Updated 5 сентября, 18:37
Для клиентов «Открытия» нет необходимости в повторном выпуске дебетовых и зарплатных карт. Переход в ВТБ, а также перевод средств осуществляются через безопасные онлайн-каналы или при личном визите в офис, пишет inkazan.ru.
В ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 млрд рублей, а также 78% портфеля сбережений — 842 млрд рублей, в том числе вклады на балансе «Открытия», которые автоматически перенесутся в ВТБ по завершении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению.
Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов подчеркнул, что команда объединенного банка проделала значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровой процесс перехода для розничных клиентов, которым уже воспользовались 1,2 млн человек.