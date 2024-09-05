Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех клиентов «Открытие» до конца декабря

С момента объединения более 2 млн активных клиентов перешли из «Открытия» в ВТБ. Более 50% из них использовали возможность онлайн-перехода. Услуга дистанционного перевода средств между двумя банками будет доступна до конца 2024 года.

Для клиентов «Открытия» нет необходимости в повторном выпуске дебетовых и зарплатных карт. Переход в ВТБ, а также перевод средств осуществляются через безопасные онлайн-каналы или при личном визите в офис, пишет inkazan.ru. В ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 млрд рублей, а также 78% портфеля сбережений — 842 млрд рублей, в том числе вклады на балансе «Открытия», которые автоматически перенесутся в ВТБ по завершении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению. Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов подчеркнул, что команда объединенного банка проделала значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровой процесс перехода для розничных клиентов, которым уже воспользовались 1,2 млн человек.