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Posted 5 сентября, 18:37

Published 5 сентября, 18:37

Modified 5 сентября, 18:37

Updated 5 сентября, 18:37

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех клиентов «Открытие» до конца декабря

Онлайн-переход в ВТБ будет доступен для всех клиентов «Открытие» до конца декабря

5 сентября 2024, 18:37
Фото: 1MI
С момента объединения более 2 млн активных клиентов перешли из «Открытия» в ВТБ. Более 50% из них использовали возможность онлайн-перехода. Услуга дистанционного перевода средств между двумя банками будет доступна до конца 2024 года.

Для клиентов «Открытия» нет необходимости в повторном выпуске дебетовых и зарплатных карт. Переход в ВТБ, а также перевод средств осуществляются через безопасные онлайн-каналы или при личном визите в офис, пишет inkazan.ru.

В ВТБ уже переведено 85% кредитного портфеля «Открытия», что составляет 658 млрд рублей, а также 78% портфеля сбережений — 842 млрд рублей, в том числе вклады на балансе «Открытия», которые автоматически перенесутся в ВТБ по завершении срока, согласно подписанному отложенному платежному поручению.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов подчеркнул, что команда объединенного банка проделала значительную работу, запустив в конце мая полностью цифровой процесс перехода для розничных клиентов, которым уже воспользовались 1,2 млн человек.

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