По поручению Дмитрия Демешина запущен интернет-портал Атласа проблемных объектов

Posted 5 сентября, 02:43
Published 5 сентября, 02:43
Modified 5 сентября, 02:45
Updated 5 сентября, 02:45
Результаты жители региона смогут отследить с помощью нового портала, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Напомним, что разработать Атлас проблемных объектов Хабаровского края поручил врио губернатора региона Дмитрий Демешин. В него вошли те вопросы, которые беспокоят жителей Хабаровского края. По словам руководителя региона, Атлас должен стать целеуказанием для властей.
Сейчас на портале опубликовано 8847 проблемных объектов. За каждым из них закреплен ответственный орган власти. По всем объектам также указаны сроки и оценочная стоимость работ — их общая сумма превышает 1 миллиард рублей.
— Сайт запущен на базе интернет-портала правительства края «Голос27». И работа над ним еще продолжается. Идет загрузка фотографий в карточки объектов. В будущем по решенным объектам можно будет увидеть фото до и после, — рассказал исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи края Евгений Демин.
Руководитель министерства цифрового развития и связи Хабаровского края также отметил, что в будущем планируется добавить на портал «Атлас 27» понятную визуализацию по решенным и нерешенным проблемам в разрезе муниципальных районов, а также аналитику по самым распространенным проблемам региона.
На сайте существует поисковая строка и возможность фильтрации объектов по годам реализации или по категориям, например, «дорожное хозяйство», «медицина», «образование», «экология». Каждый объект имеет карточку, где указаны адрес и наименование объекта, планируемый период проведения работ и их описание, ответственный краевой или муниципальный орган и другие характеристики.