По поручению Дмитрия Демешина запущен интернет-портал Атласа проблемных объектов

— Сайт запущен на базе интернет-портала правительства края «Голос27». И работа над ним еще продолжается. Идет загрузка фотографий в карточки объектов. В будущем по решенным объектам можно будет увидеть фото до и после, — рассказал исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи края Евгений Демин.