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Posted 5 сентября, 06:04

Published 5 сентября, 06:04

Modified 5 сентября, 06:06

Updated 5 сентября, 06:06

Президент России Владимир Путин начал Пленарное заседание ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин начал Пленарное заседание ВЭФ-2024

5 сентября 2024, 06:04
Фото: vesti.ru
Сюжет
Восточный экономический форум
Сессия началась со вступительного слова Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Дальний Восток — это стратегически важный регион для развития России и установления ее позиции в мире.

«Дальний Восток-2030: объединяя усилия, создавая возможности»

Стартовало пленарное заседание ВЭФ-2024 во Владивостоке.

Мероприятие началось с вступительного слова Президента России Владимира Путина. Глава государства поприветствовал гостей и участников ВЭФ-2024. Владимир Владимирович отметил, что Приморье традиционно принимает представителей бизнеса и первых лиц государств.

Уникальный Дальневосточный регион открывает бесграничные возможности страны. Регионы ДВ — огромное пространство для формирования целых новых отраслей. Сегодня он стал важнейшим фактором укрепления позиций в мире, отметил Президент России.

«Какое будущее ждет Дальний Восток России?», — один из главных вопросов сессии.

Глава государства также подчеркнул, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, зависит будущее России.

О результатах и намеченных планах по развитию инфраструктуры Дальнего Востока официальные лица поговорят на главном заседании Восточного экономического форума.

На сессии присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и представитель Председателя КНР Хан Чжэнь. Модератор сессии — Александра Суворова.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин посетил место строительства будущей судостроительной верфи в окрестностях Владивостока.

Президент России Владимир Путин осмотрел место строительства будущей верфи в Приморье
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