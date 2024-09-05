Президент России Владимир Путин начал Пленарное заседание ВЭФ-2024

Posted 5 сентября, 06:04
Published 5 сентября, 06:04
Modified 5 сентября, 06:06
Updated 5 сентября, 06:06
«Дальний Восток-2030: объединяя усилия, создавая возможности»
Стартовало пленарное заседание ВЭФ-2024 во Владивостоке.
Мероприятие началось с вступительного слова Президента России Владимира Путина. Глава государства поприветствовал гостей и участников ВЭФ-2024. Владимир Владимирович отметил, что Приморье традиционно принимает представителей бизнеса и первых лиц государств.
Уникальный Дальневосточный регион открывает бесграничные возможности страны. Регионы ДВ — огромное пространство для формирования целых новых отраслей. Сегодня он стал важнейшим фактором укрепления позиций в мире, отметил Президент России.
«Какое будущее ждет Дальний Восток России?», — один из главных вопросов сессии.
Глава государства также подчеркнул, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, зависит будущее России.
О результатах и намеченных планах по развитию инфраструктуры Дальнего Востока официальные лица поговорят на главном заседании Восточного экономического форума.
На сессии присутствуют Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и представитель Председателя КНР Хан Чжэнь. Модератор сессии — Александра Суворова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Президент России Владимир Путин посетил место строительства будущей судостроительной верфи в окрестностях Владивостока.