Современный спорткомплекс появится во Врангеле — проект поддержали на ВЭФ

Posted 5 сентября, 02:33
Published 5 сентября, 02:33
Modified 5 сентября, 02:35
Updated 5 сентября, 02:35
Во Врангеле появится многофункциональный спортивный комплекс. О данном проекте сообщили на полях ВЭФ. Площадь объекта составит 6 000 квадратных метров.
В спортивный кластер войдет ледовая арена, универсальная уличная спортивная площадка, воркаут-зона, а также отдельное здание со специализированными залами и техническими помещениями.
«Ключевой объект спортивного кластера — ледовая арена, готовность которой достигла уже 95%. Завершить ее строительство планируется до конца этого года», — отметили в пресс-службе правительства Приморского края.
Одновременно заниматься на льду сможет до 70 человек. На арене будут тренироваться юные хоккеисты из местной команды и спортсмены по фигурному катанию. Там же будут проходить соревнования.
«В новом спортивном комплексе будут созданы все условия для приобщения к спорту жителей Врангеля, Находки и всего Приморья. Здесь будут тренироваться спортсмены и проводиться соревнования самого высокого уровня. Совместно мы будем выполнять задачу, которую перед нами поставило Правительство Российской Федерации, — к 2030 году охватить физкультурой и спортом 70% населения», — подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о тром, что в дальневосточной столице появится киберарена.