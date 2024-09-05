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Posted 5 сентября, 02:33

Published 5 сентября, 02:33

Modified 5 сентября, 02:35

Updated 5 сентября, 02:35

Современный спорткомплекс появится во Врангеле — проект поддержали на ВЭФ

Современный спорткомплекс появится во Врангеле — проект поддержали на ВЭФ

5 сентября 2024, 02:33
Фото: primorsky.ru
Сюжет
Хоккей
Крупнейший спортивный комплекс появится в Находкинском городском округе. Инициаторы проекта заручились поддержкой правительства Приморского края.

Во Врангеле появится многофункциональный спортивный комплекс. О данном проекте сообщили на полях ВЭФ. Площадь объекта составит 6 000 квадратных метров.

В спортивный кластер войдет ледовая арена, универсальная уличная спортивная площадка, воркаут-зона, а также отдельное здание со специализированными залами и техническими помещениями.

«Ключевой объект спортивного кластера — ледовая арена, готовность которой достигла уже 95%. Завершить ее строительство планируется до конца этого года», — отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Одновременно заниматься на льду сможет до 70 человек. На арене будут тренироваться юные хоккеисты из местной команды и спортсмены по фигурному катанию. Там же будут проходить соревнования.

«В новом спортивном комплексе будут созданы все условия для приобщения к спорту жителей Врангеля, Находки и всего Приморья. Здесь будут тренироваться спортсмены и проводиться соревнования самого высокого уровня. Совместно мы будем выполнять задачу, которую перед нами поставило Правительство Российской Федерации, — к 2030 году охватить физкультурой и спортом 70% населения», — подчеркнул министр физической культуры и спорта региона Жан Кузнецов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о тром, что в дальневосточной столице появится киберарена.

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