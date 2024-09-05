«Святой Пантелеймон» поможет приморцам — и не только — поправить здоровье

Перед прибытием во Владивосток, где медпоезд пробудет до окончания ВЭФ и даже немного дольше, врачи уникальной больницы в вагонах работали на БАМе — от Тынды до Алонки. А 8 с сентября поезд отправится в отдалённые уголки Хабаровского края.