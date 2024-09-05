«Святой Пантелеймон» поможет приморцам — и не только — поправить здоровье

Posted 5 сентября, 01:40
Published 5 сентября, 01:40
Modified 5 сентября, 01:42
Updated 5 сентября, 01:42
Оказывать помощь людям медики «Святого Пантелеймона» будут в самых труднодоступных уголках Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края.
На каждой отдалённой станции, в небольших посёлках и населённых пунктах врачи самых разных профилей будут принимать пациентов, проводить диагностику, назначать лечение. За сутки они могут принимать до 140 пациентов. Главная задача всего коллектива медпоезда — оказывать высококачественные медицинские услуги.
— Этот поезд — стопроцентная медицинская организация, с отличным высокотехнологичным оснащением. Есть все специалисты. Здесь можно провести полное обследование человека, проконсультировать его, дать точные рекомендации, — сказал министр здравоохранения Приморья Евгений Шестопалов после экскурсии по «Святому Пантелеймону».
Перед прибытием во Владивосток, где медпоезд пробудет до окончания ВЭФ и даже немного дольше, врачи уникальной больницы в вагонах работали на БАМе — от Тынды до Алонки. А 8 с сентября поезд отправится в отдалённые уголки Хабаровского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие уникальные медицинские разработки представлены на ВЭФ-2024.