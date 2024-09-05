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Posted 5 сентября, 01:40

Published 5 сентября, 01:40

Modified 5 сентября, 01:42

Updated 5 сентября, 01:42

В Приморский край прибыл уникальный медицинский поезд

«Святой Пантелеймон» поможет приморцам — и не только — поправить здоровье

5 сентября 2024, 01:40
Фото: minzdravpk

В Приморский край прибыл уникальный медицинский поезд

Сюжет
Медицина
14 вагонов с современным медицинским оборудованием и высококвалифицированные врачи — вот что такое медицинский поезд «Святой Пантелеймон», который прибыл на вокзал Владивостока и вскоре отправится в путь по всему ДФО.

Оказывать помощь людям медики «Святого Пантелеймона» будут в самых труднодоступных уголках Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе минздрава Приморского края.

На каждой отдалённой станции, в небольших посёлках и населённых пунктах врачи самых разных профилей будут принимать пациентов, проводить диагностику, назначать лечение. За сутки они могут принимать до 140 пациентов. Главная задача всего коллектива медпоезда — оказывать высококачественные медицинские услуги.

— Этот поезд — стопроцентная медицинская организация, с отличным высокотехнологичным оснащением. Есть все специалисты. Здесь можно провести полное обследование человека, проконсультировать его, дать точные рекомендации, — сказал министр здравоохранения Приморья Евгений Шестопалов после экскурсии по «Святому Пантелеймону».
Фото: minzdravpk

Перед прибытием во Владивосток, где медпоезд пробудет до окончания ВЭФ и даже немного дольше, врачи уникальной больницы в вагонах работали на БАМе — от Тынды до Алонки. А 8 с сентября поезд отправится в отдалённые уголки Хабаровского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие уникальные медицинские разработки представлены на ВЭФ-2024.

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