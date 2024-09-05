В ДВФУ открылся Центр компетенций «Роснефти»

Posted 5 сентября, 05:51
Published 5 сентября, 05:51
Modified 5 сентября, 05:53
Updated 5 сентября, 05:53
Компанию связывают с университетом давние партнерские отношения, которые укрепились в сентябре 2022 года, когда было подписано Соглашение о создании Центра. Основная цель Центра — подготовка инженеров для предприятий «Роснефти», включая специалистов по судостроению и проектированию, а также повышение квалификации сотрудников судостроительной отрасли, в первую очередь ССК «Звезда».
В церемонии приняли участие ректор ДВФУ Борис Коробец, глава МГУ имени адмирала Г. И. Невельского Денис Буров, представители власти Приморского края, а также сотрудники «Роснефти», ССК «Звезда», преподаватели и студенты.
Центр компетенций состоит из четырёх модулей: «Инженерные разработки», «Роснефть-классы», «Судовые корпусные конструкции и материалы», «Инженерные системы корабля». Каждый модуль оснащен специализированными лабораториями и аудиториями, необходимыми для обучения.
Во время открытия продемонстрировали модуль «Роснефть-классов» судостроительного направления. Гостям показали лаборатории морской робототехники, судомоделирования, оптики лазеров и компьютерного проектирования. Занятия здесь уже проходят для учеников «Роснефть-классов» Приморского края, а в будущем планируется запуск профориентационных кружков для школьников.
В 2025 году Центр расширится и откроет модули «Судовые корпусные конструкции» и «Инженерные системы корабля». Инфраструктура будет включать 18 учебных аудиторий, 12 лабораторий и две кафедры.
Когда Центр выйдет на полную мощность в 2025 году, обучение для нужд «Роснефти» смогут проходить до 3500 человек ежегодно. В этом году образовательные программы уже охватили около 1700 студентов.
Обучение в Центре включает современные образовательные форматы с участием ведущих вузов, таких как Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и МГУ имени адмирала Невельского.
Напомним, ССК «Звезда» строит крупнотоннажные суда для Арктики. Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина, а оператором выступает «Роснефть». На верфи работает более 7500 специалистов, для которых в Большом Камне строят новый микрорайон.