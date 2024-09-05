В ДВФУ открылся Центр компетенций «Роснефти»

Компанию связывают с университетом давние партнерские отношения, которые укрепились в сентябре 2022 года, когда было подписано Соглашение о создании Центра. Основная цель Центра — подготовка инженеров для предприятий «Роснефти», включая специалистов по судостроению и проектированию, а также повышение квалификации сотрудников судостроительной отрасли, в первую очередь ССК «Звезда».