Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье

Posted 5 сентября, 06:16
Published 5 сентября, 06:16
Modified 5 сентября, 06:59
Updated 5 сентября, 06:59
На прошлом Восточном экономическом форуме приняли решение о создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, отметил Президент России Владимир Путин.
«Они должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, из дружественных стран», — подчеркнул Глава государства.
Более сотни компаний уже стали резидентами ТОРов. Владимир Путин заявил, что деловой климат будет налаживаться на Дальнем Востоке, а взаимоотношения с иностранными инвесторами будут укрепляться.
Первый международный ТОР планируется создать в Приморье благодаря поддержке Беларуси и Китая, которые проявляют большой интерес к данному делу. Более того, Беларусь заинтересована в создании глубоководного порта на территории края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин заявил о строительстве транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.