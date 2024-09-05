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Posted 5 сентября, 06:16

Published 5 сентября, 06:16

Modified 5 сентября, 06:59

Updated 5 сентября, 06:59

Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье

Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье

5 сентября 2024, 06:16
Фото: vesti.ru
Сюжет
ВЭФ-2024
О важности создания международного ТОРа рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Также Глава государства назвал страны, которые заинтересованы в сотрудничестве.

На прошлом Восточном экономическом форуме приняли решение о создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, отметил Президент России Владимир Путин.

«Они должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, из дружественных стран», — подчеркнул Глава государства.

Более сотни компаний уже стали резидентами ТОРов. Владимир Путин заявил, что деловой климат будет налаживаться на Дальнем Востоке, а взаимоотношения с иностранными инвесторами будут укрепляться.

Первый международный ТОР планируется создать в Приморье благодаря поддержке Беларуси и Китая, которые проявляют большой интерес к данному делу. Более того, Беларусь заинтересована в создании глубоководного порта на территории края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Владимир Путин заявил о строительстве транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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