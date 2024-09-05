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Posted 5 сентября, 06:18

Published 5 сентября, 06:18

Modified 5 сентября, 06:20

Updated 5 сентября, 06:20

Владимир Путин заявил о строительстве транспортного коридора до Владивостока

Владимир Путин: транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен

5 сентября 2024, 06:18
Фото: vostokmedia.com

Владимир Путин заявил о строительстве транспортного коридора до Владивостока

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ВЭФ-2024
Автотранспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен и станет одним из важнейших факторов развития Дальнего Востока, заявил на пленарном заседании на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин.
— Маршрут пройдёт через десятки регионов России, — сказал Владимир Путин, — он развивается поэтапно: уже открыта современная автомагистраль от Москвы до Казани, а к концу 2024 года она дойдет до Екатеринбурга. Затем — до Тюмени.

Трасса будет проходить в обход Омска, Новосибирска, Кемерово, подчеркнул президент.

— Когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через границу России, — добавил глава государства и напомнил, что необходимо снижать время досмотра и сокращать очереди на границе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье появится первый международный ТОР.

Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье
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#Новости#Дальний Восток#Владимир Путин#Транспорт#Приморский край#Приморье#ВЭФ-2024
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