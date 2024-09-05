Владимир Путин: транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен

Posted 5 сентября, 06:18
Published 5 сентября, 06:18
Modified 5 сентября, 06:20
Updated 5 сентября, 06:20
— Маршрут пройдёт через десятки регионов России, — сказал Владимир Путин, — он развивается поэтапно: уже открыта современная автомагистраль от Москвы до Казани, а к концу 2024 года она дойдет до Екатеринбурга. Затем — до Тюмени.
Трасса будет проходить в обход Омска, Новосибирска, Кемерово, подчеркнул президент.
— Когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 тысяч километров, включая подъезды к пунктам пропуска через границу России, — добавил глава государства и напомнил, что необходимо снижать время досмотра и сокращать очереди на границе.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье появится первый международный ТОР.