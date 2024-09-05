Владимир Путин: транспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен

Владимир Путин заявил о строительстве транспортного коридора до Владивостока

Автотранспортный коридор Санкт-Петербург — Владивосток будет построен и станет одним из важнейших факторов развития Дальнего Востока, заявил на пленарном заседании на ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин.