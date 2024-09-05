Владимир Путин упомянул создание города-спутника в Приморье на ВЭФ

На пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин упомянул о важности создания города — спутника, в формировании которого поучаствуют Владивосток, Артем и Надеждинский район в Приморском крае. Развитием проекта необходимо заняться уже в следующем в 2025 году, отметил Глава государства.