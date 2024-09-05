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Posted 5 сентября, 06:33

Published 5 сентября, 06:33

Modified 5 сентября, 07:23

Updated 5 сентября, 07:23

О развитии проекта города-спутника в Приморском крае рассказал Президент РФ

Владимир Путин упомянул создание города-спутника в Приморье на ВЭФ

5 сентября 2024, 06:33
Фото: vesti.ru

О развитии проекта города-спутника в Приморском крае рассказал Президент РФ

Сюжет
ВЭФ-2024
Во Владивостоке на ВЭФ-2024 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо приступить к развитию проекта города-спутника уже в следующем 2025 году.

На пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин упомянул о важности создания города — спутника, в формировании которого поучаствуют Владивосток, Артем и Надеждинский район в Приморском крае. Развитием проекта необходимо заняться уже в следующем в 2025 году, отметил Глава государства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый международный ТОР может появиться в Приморском крае благодаря инвесторам из Беларуси и Китайской Народной Республики.

Владимир Путин: Первый международный ТОР может появиться в Приморье
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