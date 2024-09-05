Владимир Путин упомянул создание города-спутника в Приморье на ВЭФ

Posted 5 сентября, 06:33
Published 5 сентября, 06:33
Modified 5 сентября, 07:23
Updated 5 сентября, 07:23
На пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин упомянул о важности создания города — спутника, в формировании которого поучаствуют Владивосток, Артем и Надеждинский район в Приморском крае. Развитием проекта необходимо заняться уже в следующем в 2025 году, отметил Глава государства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первый международный ТОР может появиться в Приморском крае благодаря инвесторам из Беларуси и Китайской Народной Республики.