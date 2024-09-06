Антон Волошко: «Люди важнее денег» — о приоритетах развития Приморья

Posted 5 сентября, 23:14
Published 5 сентября, 23:14
Modified 5 сентября, 23:20
Updated 5 сентября, 23:20
По словам председателя ЗСПК Антона Волошко, глава государства сделал особый акцент на необходимости развития человеческого капитала, что является ключевым фактором для реализации любых планов.
«Наш регион, и это несомненно, нуждается в привлечении кадров», — отметил председатель Заксобрания, ссылаясь на слова Президента о необходимости создавать условия не только для того, чтобы люди не уезжали из региона, но и чтобы приезжали сюда.
«Люди важнее денег», — подчеркнул Антон Волошко, акцентируя внимание на приоритетности человеческого фактора в развитии Приморского края. Он также отметил заявление Президента о развитии кампуса ДВФУ и создании научно-исследовательских центров, выразив уверенность, что эта политика касается не только университета, но и региона в целом.
Волошко подчеркнул, что политика развития человеческого капитала активно реализуется как губернатором региона, так и краевым парламентом. По его мнению, выступление главы государства подтвердило, что Приморье движется в правильном направлении.
«У Приморья, несомненно, есть большие возможности и огромный потенциал. Реализовать его — наша главная задача», — заключил Антон Волошко, выражая уверенность в перспективах развития региона и готовность к дальнейшей работе по реализации намеченных планов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Председатель ЗСПК Антон Волошко посетил пленарное заседание ВЭФ-2024.