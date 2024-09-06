Большая культурная и спортивная программа ждёт жителей Хабаровского края в выходные

Posted 6 сентября, 09:31
Published 6 сентября, 09:31
Modified 6 сентября, 11:14
Updated 6 сентября, 11:14
Так с 6 сентября Хабаровск присоединится к масштабному патриотическому фестивалю «Русское лето. ZаРоссию». Мероприятие пройдет на набережной стадиона им. Ленина. Хедлайнерами концерта станут певец NILETTO и группа «Катюша». Также на сцене выступят рок-группа «Двадцать», кавер-группа Tokai и фолк-рок-группа Battle Nuggets. Начало в 14:00.
7 сентября в Хабаровске на площади имени Ленина пройдет третий международный фестиваль «Арсеньев LIVE». В этом году мероприятие посвящено 150-летию великого русского художника Николая Рериха, 50-летию Байкало-Амурской магистрали и 100-летию Булата Окуджавы. В программе — кинопоказы, концертные номера, выступления хедлайнеров, световое шоу и многое другое. Фестиваль стартует в 17:00 с показа фильмов: «Николай Рерих. Алтай-Гималаи» и «Николай Рерих. Под Знаменем Мира».
С 6 по 8 сентября в краевой столице состоится Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Его центральными героями станут соотечественники, родившиеся на Дальнем Востоке во второй половине XIX — начале XX века, жившие и работавшие здесь или вернувшиеся сюда из эмиграции. В программе — более десяти бесплатных культурно-просветительских мероприятий: выставки, экскурсии, лекции, презентации книг, театральные постановки, концерты. Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация доступны по ссылке.
Кроме того, в эти выходные дни на набережной в районе стадиона имени В. И. Ленина все желающие могут посетить Выставку достижений Хабаровского края. Она продлится вплоть до 8 сентября. Здесь представлены промышленная техника, продукция машиностроения, строительной, лесо- и горнопромышленной отраслей, продовольственные и непродовольственные товары. Все — под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае».
Инициатором проведения выставки выступил врио губернатора края Дмитрий Демешин, предложивший собрать в одном месте лучшие образцы краевой продукции, экспонаты культуры и примеры творчества. В течение недели их показывают все 19 муниципалитетов региона. Организована и обширная культурная программа: мастер-классы, фэшн-шоу, выступления художественных коллективов. Главный слоган выставки: «Гордость, сопричастность, будущее».
Помимо выставок и фестивалей, жителей и гостей краевой столицы также ждет открытие театрального сезона. Гала-концерт по этому случаю пройдет 6 сентября в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Начало в 19:00.
Также 8 сентября в Хабаровском музтеатре и в краевом театре драмы стартуют гастроли Свердловского государственного академического театра драмы (г. Екатеринбург) с показом спектаклей: «Анна Каренина», «Летят журавли», «Магнит», «Служебный роман», «Тетушка Чарли», «Железнова Васса мать».
А в Хабаровской краевой филармонии в воскресенье состоится концерт «Жемчужины мировой киномузыки» Российского государственного симфонического оркестра кинематографии к 100-летию оркестра кинематографии (г. Москва). Начало в 19:00.
Ожидает жителей и гостей Хабаровского края и не менее насыщенная спортивная программа. В рамках проекта «Доступный спорт», федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» в региона проводятся соревнования, мастер-классы, фестивали и прочие активности.
Субботу, 7 сентября, в краевой столице можно начать с пробежки в компании единомышленников. Дистанция составит 5 километров. Старт от сцены у речного вокзала на набережной стадиона им. Ленина в 9:00.
Также 7 сентября в столице региона продолжится акция «Шаги здоровья». На этот раз тема лекции врача во время прогулки — «Международный день красоты». Старт в 11:00 у храма Серафима Саровского (парк «Северный»).
В Хабаровске состоится бесплатное занятие по фламенко. Любителей танцев ждут 7 сентября с 12:00 до 13:00. Место встречи — ул. Джамбула, 9. Записаться и узнать подробности можно по телефону: 8 (962)151-76-04.
Кубок Хабаровского края по дрэг-рейсингу пройдет в Хабаровском районе. 7 сентября в 9:00 на аэродроме «Калинка» начнутся заезды лучших спортсменов региона.
Финал Кубка Хабаровского края по футболу примет Комсомольск-на-Амуре. За звание победителя сразятся команды «КнААЗ-Союзмаш» (Комсомольск-на-Амуре) и «Дальгиротранс» (Хабаровск). 7 сентября в 16:00 стартовый свисток прозвучит на стадионе «Строитель». Будет доступна трансляция матча.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. В Хабаровском крае этот показатель должен составить 75 процентов.