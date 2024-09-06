Большая культурная и спортивная программа ждёт жителей Хабаровского края в выходные

Кроме того, в эти выходные дни на набережной в районе стадиона имени В. И. Ленина все желающие могут посетить Выставку достижений Хабаровского края. Она продлится вплоть до 8 сентября. Здесь представлены промышленная техника, продукция машиностроения, строительной, лесо- и горнопромышленной отраслей, продовольственные и непродовольственные товары. Все — под единым брендом «Сделано в Хабаровском крае».