Демешин привёз в Хабаровский край по итогам ВЭФ десятки соглашений и договорённостей

Posted 6 сентября, 08:06
Published 6 сентября, 08:06
Modified 6 сентября, 08:08
Updated 6 сентября, 08:08
Одним из первых соглашений, подписанных Дмитрием Демешиным на ВЭФ-2024 стало соглашение с Wildberries о строительстве в Хабаровске логистического маркетплейса. Реализация проекта позволит создать в регионе более 7 тысяч новых рабочих мест.
Соглашение с Группой компаний «Росводоканал», подписи под которым поставили глава Хабаровского края и гендиректор холдинга Антон Михальков, предусматривает реализацию проектов комплексной реконструкции централизованных систем водоснабжения водоотведения Комсомольска-на-Амуре. Объем инвестиций в период с 2025 по 2074 год составит 86,4 миллиарда рублей.
Партнёрское соглашение между правительством Хабаровского края и крупнейшим производителем золота в России ПАО «Полюс», подписанное Дмитрием Демешиным и гендиректором публичного акционерного общества Алексеем Востоковым, направлено на развитие месторождения Чульбактан. Начать строительство инфраструктуры на территории района имени Полины Осипенко в Хабаровском крае инвестор планирует уже в следующем году.
— Проект строительства инфраструктуры на месторождении Чульбаткан — стратегически важен для региона. Уже на ранней стадии подготовки к его разработке компания «Полюс» наглядно продемонстрировала высокую социальную ответственность и заботу об общественном благе. Именно к этому сегодня призывает бизнес Президент России Владимир Путин, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Ещё одним итогом прошедшего форума стало развитие сотрудничества Хабаровского края с крупнейшими банками страны.
Новое соглашение, подписанное главой Хабаровского края и первым вице-президентом Газпромбанка Андреем Савченко, предполагает участие банка в социальных, инвестиционных проектах и программах, реализуемых на территории региона, в развитии государственно-частного партнерства, использовании практики применения банковского сопровождения, участии в реализации программ развития и внедрения современных банковских технологий и инфраструктуры.
— Уверен, наше новое соглашение о сотрудничестве укрепит партнерские отношения и послужит дальнейшему социально-экономическому развитию региона, — отметил Дмитрий Демешин.
Сегодня при участии банка на территории региона уже реализуется ряд масштабных проектов, в числе которых разработка Малмыжского медного месторождения, строительство горно-обогатительного комбината, Дальневосточного художественного музея. Уже построена и используется платная автомобильная дорога «Обход города Хабаровска».
С председателем правления Сбербанка Германом Грефом Дмитрий Демешин договорился о совместной реализацию инвестпроектов в социальной сфере и туризме, региональных государственных программ, в том числе посредством концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства.
Дмитрий Демешин также провел на полях ВЭФ встречу с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и начальником Дальневосточной железной дороги Евгением Вейде. Стороны обсудили развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и совместные мероприятия по защите жителей края от ЧС. В рамках подписанного с Олегом Белозёровым соглашения стороны намерены сотрудничать в вопросах удовлетворения потребностей населения и организаций Хабаровского края в железнодорожных перевозках, развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе по вопросам содержания вокзальных комплексов.
Важное соглашение в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО» Дмитрий Демешин подписал с корпорацией ДОМ.РФ и застройщиком ГК DARS. Согласно документу в Хабаровске будет реализован проект арендного жилья на 123 квартиры в составе жилого комплекса «Живописный сад», возводимого ГК DARS по переулку Брянский. Ввод дома в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.
— Год назад в регионе началась реализация совместного проекта правительства края и ДОМ.РФ по строительству доступного арендного жилья. АО «ДОМ.РФ» уже подписаны договоры на строительство (приобретение) 2064 квартир в Хабаровске, 84 — в Комсомольске-на-Амуре. Выход компании DARS на рынок жилищного строительства в крае создаст здоровую конкуренцию, которая будет способствовать повышению качества возводимых объектов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества по программе «Доступное арендное жильё в ДФО» — это крайне важное и приоритетное направление нашей совместной работы, — сказал Дмитрий Демешин.
В рамках Восточного экономического форума-2024 состоялась также встреча врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя совета директоров АО «Полиметалл» Александра Говорунова. По ее итогам стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025 год. Оно предполагает вложения со стороны компании в реализацию социально значимых проектов в Хабаровском крае в размере 100 миллионов рублей. Важно, что Дмитрий Демешин, ведя с партнёрами диалог о развитии бизнеса в Хабаровском крае и привлечении инвестиций, в приоритетном порядке ставит вопрос об участии предприятий в социальных программах. Отметим, что только за последние 5 лет «Полиметалл» вложил в регион более 2 миллиардов социальных инвестиций.
— Наши подходы к поддержке социальной сферы полностью совпадают. В приоритете — образование, здравоохранение, спорт и культура. После форума мы совместно с руководством компании проработаем конкретные проекты и в 2025 году приступим к их реализации, — сказал врио губернатора края Дмитрий Демешин.
Об инвестициях в развитие энергетики Хабаровского края Дмитрий Демешин договорился с ПАО «Русгидро». Соглашение предусматривает укрепление взаимодействий между правительством региона и ПАО «Русгидро» по обеспечению надежного, бесперебойного теплоснабжения, недопущения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в период прохождения отопительного сезона.
В настоящее время «Русгидро» строит ТЭЦ-4 в Хабаровске, которая заменит устаревшую ТЭЦ-1. Достигнуты договоренности о намерении компании принять участие в конкурентной процедуре по приватизации теплосетевого имущественного комплекса Николаевска-на-Амуре с целью его ремонта.
— Перед нами стоит важнейшая задача по приведению тепловых сетей Николаевска-на-Амуре в соответствие с требованиями нормативного состояния для повышения качества теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии и повышения надежности теплоснабжения потребителей, а также исключение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период, — отметил Дмитрий Демешин.