Демешин привёз в Хабаровский край по итогам ВЭФ десятки соглашений и договорённостей

В рамках Восточного экономического форума-2024 состоялась также встреча врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и председателя совета директоров АО «Полиметалл» Александра Говорунова. По ее итогам стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2025 год. Оно предполагает вложения со стороны компании в реализацию социально значимых проектов в Хабаровском крае в размере 100 миллионов рублей. Важно, что Дмитрий Демешин, ведя с партнёрами диалог о развитии бизнеса в Хабаровском крае и привлечении инвестиций, в приоритетном порядке ставит вопрос об участии предприятий в социальных программах. Отметим, что только за последние 5 лет «Полиметалл» вложил в регион более 2 миллиардов социальных инвестиций.