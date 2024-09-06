Диетолог Писарева рассказала, что бекон повышает риск развития атеросклероза

Posted 6 сентября, 08:00
Published 6 сентября, 08:00
Modified 6 сентября, 08:00
Updated 6 сентября, 08:00
Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом» рассказала, что чрезмерное употребление бекона может привести к атеросклерозу и ряду других сердечно-сосудистых заболеваний. Она пояснила, что бекон представляет собой свиное мясо с большим количеством жира, поэтому употреблять его нужно осторожно, особенно людям с высоким показателем холестерина.
Диетолог отметила, что больше двух слайсов бекона за раз съедать не стоит. Вместе с ним можно употреблять цельнозерновой хлеб, яйца, зелень и овощи. Она добавила, что не рекомендовала бы есть бекон каждый день. По её словам, лучше, чтобы продукты менялись, чтобы организм получал разные витамины и микроэлементы.