vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 08:00

Published 6 сентября, 08:00

Modified 6 сентября, 08:00

Updated 6 сентября, 08:00

Диетолог Писарева рассказала, что бекон повышает риск развития атеросклероза

6 сентября 2024, 08:00
Диетолог отметила, что в беконе много жира, поэтому к нему нужно относиться с осторожностью, особенно тем, у кого высокий уровень холестерина. Она посоветовала не употреблять более двух слайсов за один раз.

Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом» рассказала, что чрезмерное употребление бекона может привести к атеросклерозу и ряду других сердечно-сосудистых заболеваний. Она пояснила, что бекон представляет собой свиное мясо с большим количеством жира, поэтому употреблять его нужно осторожно, особенно людям с высоким показателем холестерина.

Диетолог отметила, что больше двух слайсов бекона за раз съедать не стоит. Вместе с ним можно употреблять цельнозерновой хлеб, яйца, зелень и овощи. Она добавила, что не рекомендовала бы есть бекон каждый день. По её словам, лучше, чтобы продукты менялись, чтобы организм получал разные витамины и микроэлементы.

Подпишитесь
Популярное