Диетолог Писарева рассказала, почему «быстрые каши» вредны

Posted 6 сентября, 11:31
Published 6 сентября, 11:31
Modified 6 сентября, 11:32
Updated 6 сентября, 11:32
Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом» коснулась темы каш быстрого приготовления. Специалист порекомендовала отказаться от данного продукта. Она отметила, что «быстрые каши» не содержат в себе никаких питательных веществ.
Собеседница издания назвала каши быстрого приготовления «пустыми калориями» и добавила, что добавление большого количества сахара и вкусовых добавок сделало данный продукт даже вредным для организма. Писарева подчеркнула, что лишь в цельнозерновых кашах содержатся необходимые витамины и микроэлементы, например, витамины группы B, которые полезны для нервной системы. Диетолог добавила, что для завтра или гарнира лучше подходят именно цельнозерновые каши.