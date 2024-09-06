Диетолог Писарева рассказала, почему «быстрые каши» вредны

Собеседница издания назвала каши быстрого приготовления «пустыми калориями» и добавила, что добавление большого количества сахара и вкусовых добавок сделало данный продукт даже вредным для организма. Писарева подчеркнула, что лишь в цельнозерновых кашах содержатся необходимые витамины и микроэлементы, например, витамины группы B, которые полезны для нервной системы. Диетолог добавила, что для завтра или гарнира лучше подходят именно цельнозерновые каши.