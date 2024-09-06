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Posted 6 сентября, 11:31

Published 6 сентября, 11:31

Modified 6 сентября, 11:32

Updated 6 сентября, 11:32

Диетолог Писарева рассказала, почему «быстрые каши» вредны

6 сентября 2024, 11:31
Диетолог отметила, что в кашах быстрого приготовления не содержится никаких питательных веществ, а большое количество сахара и вкусовых добавок делает их вредными для организма. На завтрак она порекомендовала употреблять цельнозерновые каши.

Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Ридусом» коснулась темы каш быстрого приготовления. Специалист порекомендовала отказаться от данного продукта. Она отметила, что «быстрые каши» не содержат в себе никаких питательных веществ.

Собеседница издания назвала каши быстрого приготовления «пустыми калориями» и добавила, что добавление большого количества сахара и вкусовых добавок сделало данный продукт даже вредным для организма. Писарева подчеркнула, что лишь в цельнозерновых кашах содержатся необходимые витамины и микроэлементы, например, витамины группы B, которые полезны для нервной системы. Диетолог добавила, что для завтра или гарнира лучше подходят именно цельнозерновые каши.

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