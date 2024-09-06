Дмитрий Демешин: Наш Президент поддержал Хабаровский край конкретными решениями

Posted 6 сентября, 05:10
Published 6 сентября, 05:10
Modified 6 сентября, 09:17
Updated 6 сентября, 09:17
Глава государства напомнил, что развитие Дальнего Востока — национальный приоритет на весь ХХI век.
— По сути, сегодня Дальний Восток безо всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны, — отметил Владимир Путин.
В ходе своего выступления Президент России рассказал о результатах и намеченных планах в экономике, инфраструктуре Дальнего Востока.
Глава государства заявил, что на 2025 запланирован старт проектов на острове Большой Уссурийский. Речь идёт о создании крупных логистических комплексов, пунктов пропуска, расширении автодорожной сети.
— Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу Правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года, — сказал Владимир Путин.
Также Президент отметил важность укрепления транспортных, логистических возможностей Дальнего Востока, где самый значимый, крупный проект — расширение Восточного полигона железных дорог. В этом году запущен третий этап развития этой транспортной артерии. На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные двойные пути, а также электрифицировать магистраль.
Комментируя выступление Владимира Путина, глава Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что электрификация БАМа даст новые возможности региону по улучшению транспортной доступности населенных пунктов.
— У нас будет построен Кузнецовский тоннель, мост через реку Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. И более того, на всем протяжении железнодорожный путь будет электрифицирован. Это даст нам возможность запускать электропоезда и электричками сшивать наши населенные пункты. О том, что запустим электропоезда по завершении реконструкции БАМа, мы также детально проговорили и с главой РЖД Олегом Белозеровым на полях ВЭФ, — заявил Дмитрий Демешин.
В своем выступлении на пленарной сессии Владимир Путин подчеркнул важность развития на Дальнем Востоке местного авиасообщения и авиапарка.
— Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время, — подчеркнул Президент.
По словам врио губернатора Дмитрия Демешина, у региона уже есть наработки по исполнению поручения главы государства.
— Мы договорились с корпорацией «Ростех», с холдингом «Технодинамика», с Уральским заводом гражданской авиации о том, что они будут заходить к нам на комсомольскую площадку на территории опережающего развития и возобновлять опытно-конструкторские работы. Убеждён, что в течение ближайших двух лет мы явим стране и всему миру наш новый хабаровский самолет «Байкал»! — заявил глава региона.
В ходе пленарного заседания Президент России Владимир Путин озвучил регионы-лидеры по реализации мастер-планов дальневосточных городов. Это Сахалинская и Магаданская области, Республика Бурятия, а также Камчатский и Хабаровский края. Глава государства поручил выделить на реализацию мастер-планов дальневосточных городов дополнительно 100 млрд рублей на период с 2025 по 2030 год.
— Хабаровский край будет участвовать в конкурсных процедурах по освоению этих денег. Нам нужно улучшать пространство наших городских агломераций. На прошлой неделе я поднял вопрос о том, что нам нужно разрабатывать, утверждать мастер-планы и финансирование Ванино и Советской Гавани, — прокомментировал решение Президента Дмитрий Демешин.
Большое внимание в своей речи Владимир Путин уделил социальной сфере, вопросам повышения качества жизни дальневосточников. В частности, он сообщил, что ставка в 2 процента по льготной дальневосточной и арктической ипотеке останется неизменной до окончания срока действия этих программ — до 2030 года.
— Это серьезный посыл к нам, для того чтобы поддерживать молодые семьи. Нам, безусловно, надо решать вопросы о дополнительной региональной поддержке молодых семей, которые рожают третьего и последующего детей, — отметил Дмитрий Демешин.
Также будет сохранен повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». А с 1 января 2025 года начнется реализация программы «Земский работник культуры».
Врио губернатора Дмитрий Демешин добавил, что многие вопросы, которые были затронуты на пленарной сессии, касались конкретно Хабаровского края и стали результатом его докладов Президенту в ходе недавних встреч. В частности, Владимир Путин заявил о необходимости создания долгосрочной программы развития энергомощностей на Дальнем Востоке. Соответствующие поручения он поставил на ВЭФ.
— Кроме этого, у нас большой потенциал развития солнечной и ветровой генерации, которыми мы можем охватить удаленные населенные пункты. Здесь на ВЭФ я встретился с инвесторами, которые хотят и готовы зайти в эти удаленные населённые пункты. И я уверен, что в ближайшей перспективе мы покажем конкретные результаты. В Хабаровском крае нет окраин, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, что государственная политика по ускоренному развитию Дальнего Востока, которая реализуется в последние годы, даёт значительный эффект — сегодня темпы роста инвестиций в дальневосточном регионе выше средних по России. С 2013 года на востоке страны запущено свыше 3,5 тысячи проектов, связанных с развитием промышленности, инфраструктуры, технологий, образования, создано более 140 тысяч новых рабочих мест.