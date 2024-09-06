Дмитрий Демешин: Наш Президент поддержал Хабаровский край конкретными решениями

Отметим, что государственная политика по ускоренному развитию Дальнего Востока, которая реализуется в последние годы, даёт значительный эффект — сегодня темпы роста инвестиций в дальневосточном регионе выше средних по России. С 2013 года на востоке страны запущено свыше 3,5 тысячи проектов, связанных с развитием промышленности, инфраструктуры, технологий, образования, создано более 140 тысяч новых рабочих мест.