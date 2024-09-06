Дмитрий Демешин отдал свой голос на выборах после рабочих встреч с Денисом Мантуровым

Posted 6 сентября, 08:23
Published 6 сентября, 08:23
Modified 6 сентября, 21:31
Updated 6 сентября, 21:31
— Наш Хабаровский край голосует один из первых регионов России. Жители края в числе первых выражают свою гражданскую позицию. Хабаровчане, ваш голос — это не просто бюллетень, это ваше видение будущего края, это наш шанс сделать его лучше для следующих поколений, — сказал глава региона.
Дмитрий Демешин добавил, что в России действует институт общественных наблюдателей, и важно, что есть возможность обеспечивать гласность, соблюдать права жителей и общественных объединений, организаций, которые следят за законностью выборов. Кроме того, электронная система учета позволяет прозрачно и легитимно реализовать активное и пассивное избирательное право.
— Я призываю всех жителей Хабаровского края выразить свою позицию. Убежден, что за ней будет стоять изменение дел. В ближайшую пятилетку те люди, которых изберет наш народ, будут отстаивать их интересы и изменять мир вокруг себя в Хабаровском крае к лучшему, — отметил Дмитрий Демешин.
Напомним, что с 6 по 8 сентября в крае проходит голосование в рамках 43 избирательных кампаний различного уровня, которые определят дальнейшее развитие региона. Это досрочные выборы губернатора, выборы депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских дум, а также выборы главы города Юности. Предполагается, что на этих выборах потенциально сможет поучаствовать более 945 тысяч жителей. Изготовлено в общей сложности более 3 миллионов бюллетеней.
К работе приступила 741 постоянно действующая участковая избирательная комиссия. На всех участках ведётся видеонаблюдение. В выборах задействованы 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. За ходом голосования в регионе будут следить более 2 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Хабаровского края.