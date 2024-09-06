Дмитрий Демешин отдал свой голос на выборах после рабочих встреч с Денисом Мантуровым

Напомним, что с 6 по 8 сентября в крае проходит голосование в рамках 43 избирательных кампаний различного уровня, которые определят дальнейшее развитие региона. Это досрочные выборы губернатора, выборы депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских дум, а также выборы главы города Юности. Предполагается, что на этих выборах потенциально сможет поучаствовать более 945 тысяч жителей. Изготовлено в общей сложности более 3 миллионов бюллетеней.