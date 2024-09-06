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Posted 6 сентября, 09:19

Published 6 сентября, 09:19

Modified 6 сентября, 09:19

Updated 6 сентября, 09:19

«Дождей не будет?»: синоптики удивили погодой на выходные жителей Приморья

«Дождей не будет?»: синоптики удивили погодой на выходные жителей Приморья

6 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI
Сюжет
Прогноз погоды
Завтра, 7 сентября, в Приморье ожидается ясная погода с температурой до 28°C, что создаст отличные условия для отдыха на природе и у воды

В ближайшие сутки погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что осадков не будет, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах — до сильного, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, а днем поднимется до +23…+25°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет колебаться от +12 до +14°C, а днем достигнет +27…+29°C.

Находка порадует жителей и гостей города комфортной погодой: ночью температура составит +12…+14°C, а днем — +24…+26°C. Ветер здесь будет западный и юго-западный, слабый до умеренного.

Температура воды в прибрежных зонах также радует: в Амурском заливе она составляет +23°C, в заливе Находка — +19°C, а в заливе Посьета — +22°C.

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