«Дождей не будет?»: синоптики удивили погодой на выходные жителей Приморья

В ближайшие сутки погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что осадков не будет, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах — до сильного, сообщает «Примгидромет».