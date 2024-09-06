«Дождей не будет?»: синоптики удивили погодой на выходные жителей Приморья

Posted 6 сентября, 09:19
Published 6 сентября, 09:19
Modified 6 сентября, 09:19
Updated 6 сентября, 09:19
В ближайшие сутки погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается, что осадков не будет, однако ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах — до сильного, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, а днем поднимется до +23…+25°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью температура будет колебаться от +12 до +14°C, а днем достигнет +27…+29°C.
Находка порадует жителей и гостей города комфортной погодой: ночью температура составит +12…+14°C, а днем — +24…+26°C. Ветер здесь будет западный и юго-западный, слабый до умеренного.
Температура воды в прибрежных зонах также радует: в Амурском заливе она составляет +23°C, в заливе Находка — +19°C, а в заливе Посьета — +22°C.