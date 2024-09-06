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Posted 6 сентября, 04:23

Published 6 сентября, 04:23

Modified 6 сентября, 04:25

Updated 6 сентября, 04:25

Детеныша змеи заметили в одном из дворов в Приморском крае

«Ему всего месяц»: жуткое дитя ползало в Приморье — видео

6 сентября 2024, 04:23
Фото: 1MI

Детеныша змеи заметили в одном из дворов в Приморском крае

Сюжет
Дети
Маленькая рептилия вызвала беспокойство у жителей Приморского края. Горожане надеются, что им удастся найти маму змееныша.

В Находке заблудилась маленькая змея, сообщают новые медиа. Очевидец, который снял на видео «потеряшку», попросил совета в социальных сетях: «Требуется эксперт по змеям. Какая-то малышка пригрелась около дома на Макарова».

Приморцы начали гадать, ядовита ли маленькая рептилия. Некоторые попытались определить возраст чешуйчатой. А кто-то просто напросто призывал земляков к помощи: «Помогите найти ее маму».

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делать при встрече со змеей в Приморском крае и что предпринять, если рептилия все же укусила вас.

Как пережить встречу со змеей в Приморском крае
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