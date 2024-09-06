«Ему всего месяц»: жуткое дитя ползало в Приморье — видео

Posted 6 сентября, 04:23
Published 6 сентября, 04:23
Modified 6 сентября, 04:25
Updated 6 сентября, 04:25
В Находке заблудилась маленькая змея, сообщают новые медиа. Очевидец, который снял на видео «потеряшку», попросил совета в социальных сетях: «Требуется эксперт по змеям. Какая-то малышка пригрелась около дома на Макарова».
Приморцы начали гадать, ядовита ли маленькая рептилия. Некоторые попытались определить возраст чешуйчатой. А кто-то просто напросто призывал земляков к помощи: «Помогите найти ее маму».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что делать при встрече со змеей в Приморском крае и что предпринять, если рептилия все же укусила вас.