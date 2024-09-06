Фабрика мороженого «Урса» и правительство Приморского края заключили договор

Posted 6 сентября, 06:28
Published 6 сентября, 06:28
Modified 6 сентября, 06:30
Updated 6 сентября, 06:30
Вера Щербина передала Татьяне Самойленко благодарственное письмо, выразив признательность за активную социальную позицию «Урсы».
Татьяна Самойленко, рассказав о миссии и достижениях фабрики, сделала акцент на социальной направленности бизнеса:
Самый главный приоритет «Фабрики мороженого» — забота о людях, это в сердце нашего бренда. Миссия компании заключается в том, чтобы стремиться сделать мир счастливее с помощью нашего исключительного продукта, которого нет больше ни у кого.
Она также отметила значимость подписанного соглашения для обоих сторон:
«Мы благодарны командам администрации города Владивостока, правительства Приморского края за то, что видят и ценят нашу работу. Мы на протяжении двух лет являемся партнерами и сегодня с гордостью подписали с краевым правительством соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Для нас участие в общественной, культурной и спортивной жизни Владивостока является одним из главных приоритетов нашей работы».
При обсуждении новых продуктов от «Урсы» Самойленко оставила легкий завесу тайны, подогревая интерес будущих вкусов:
«Фабрика мороженого» всегда работает над новыми вкусами, и новинки этого года уже успели по достоинству оценить жители и гости Владивостока. Нашему любимому городу мы посвятили вкус «Вечерний Владивосток», а второй подарок был сделан Находке, в честь котором появился пломбир Солнечная Находка». В этом году мы еще порадуем любителей нашего уникального продукта, но пока не будем раскрывать всех секретов».
На ВЭФ-2024 гости имели возможность лично попробовать разнообразные новинки от «Урсы». Например, 4 вида Айс-баров со вкусами: Мохито, Беллини, Мон Шери (спелая вишня) и Пина Колада.
«Мы привезли наши новинки для того, чтобы все гости нашего края могли познакомиться с уникальными текстурой и вкусами при минимальной калорийности. Это безлактозный продукт, сделанный из натурального яблочного пюре без добавления жира. Продукт — яркий, с насыщенным вкусом, но при этом в одной порции всего 53 килокалории».
Подписание договора между фабрикой мороженого «Урса» и правительством Приморского края на ВЭФ-2024 стало знаковым событием и ознаменовало дальнейшее укрепление партнерских отношений между «Фабрикой мороженого» и краевым правительством на благо развития региона.