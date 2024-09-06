Глава управления Спецсвязи в ПФО Логунов рассказал о перевозке ценных грузов

Posted 6 сентября, 10:19
Published 6 сентября, 10:19
Modified 6 сентября, 10:19
Updated 6 сентября, 10:19
Он также поделился своим мнением о будущем рынка грузоперевозок, перспективах компании и вспомнил некоторые интересные заказы.
Основная часть перевозок службы включает специальные отправления, корреспонденцию и посылки с информацией государственной важности, передает kp.ru.
Кроме того, компания часто занимается перевозкой музейных, художественных и культурных экспонатов, драгоценных камней и металлов, ювелирных изделий, ценных бумаг, медицинских наркотических средств, отправлений от физических лиц и многого другого.
По словам Логунова, требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все жестче. В ответ на это Спецсвязь активно внедряет цифровые технологии, включая сервис передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи. Этот проект полностью реализован на российском оборудовании.
Логунов подчеркивает, что в условиях возрастающей киберпреступности государственную информацию следует передавать и хранить исключительно в бумажном виде. Это касается и экзаменационной документации для школ, выборных бюллетеней и тому подобного.
Среди интересных заказов, по словам Логунова, были перевозки четырехтонной мумии мамонтенка Любы, кубка Дэвиса, картин Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи. Также компания транспортировала скрипки Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже, золотой оклад Казанской иконы Божьей Матери и святыню — волос пророка Мухаммеда.
Для обеспечения безопасности грузов разрабатываются специальные маршруты. Водители и фельдъегеря регулярно проходят физическую и огневую подготовку, а транспортные средства оснащены охранно-телеметрическими системами. Единая система мониторинга позволяет следить за движением экипажа на всем пути следования.
Хотя беспилотные системы очень быстро совершенствуются, использовать их для доставки государственных секретов пока не планируется. В будущем, возможно, БПЛА и роботы будут задействованы для стандартных грузов, но исключительно в роли помощников.