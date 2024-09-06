Голосование продолжается в Хабаровском крае — на 16 часов явка составила 8,76%

Posted 6 сентября, 08:37
Published 6 сентября, 08:37
Modified 6 сентября, 08:39
Updated 6 сентября, 08:39
— В целом Хабаровский край голосует достаточно активно. Есть активисты — это Тугуро-Чумиканский (почти 26 процентов) и Аяно-Майский район (27,22 процента). На третьем месте Комсомольский район — почти 16 процентов. 10 районов и городов пока не преодолели 10 процентов по явке. Пока что самая низкая явка в городе Хабаровске и в Амурском районе. Но, я уверен, что избиратели подтянутся. В целом явка традиционная и для края абсолютно нормальная, — рассказал руководитель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
Напомним, что голосование проходит с 6 по 8 сентября. В крае идет завершающая стадия губернаторской кампании, голосования за новый состав Законодательной думы региона и еще 41 муниципальной избирательной кампании. Всего в списках избирателей в Хабаровском крае 956 тысяч человек. На территории региона работает 741 избирательный участок. На каждом из них организовано видеонаблюдение и видеорегистрация. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке.
— Люди идут на выборы, не так активно, как на президентской кампании, что естественно характерно для всех избирательных процессов. Я сам выезжал на несколько участков, люди голосуют, уверенно идет движение. В центре общественного наблюдения активно отслеживают ситуацию, просматривают социальные сети. Отмечу, что появляются некоторые вбросы и фейки. Так, в одном из сообществ в соцсети ВКонтакте анонимный гражданин опубликовал информацию, что на участке вместе с бюллетенями ему вручили повестку по мобилизации. Это, конечно, фейк. Подчеркну, что выборы должны быть честными, на это нацелен и общественный штаб, и центр общественного наблюдения. Завтра я также планирую выехать в районы и посмотреть процесс голосования уже там, — отметил ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Точенов.
Он также подчеркнул, что в школах, где организованы избирательные участки, нет специальных указателей о прохождении выборов и попросил проработать этот момент краевой комиссии и местным властям. Необходимо, чтобы люди могли спокойно приходить на участки, без лишних препятствий.
— Для меня выборы — это всегда праздник, семейная традиция. С детства меня приучали к тому, что выполнение гражданской позиции — это главная ключевая задача каждого человека, который живет в стране. И сегодня, в первый день выборов, я также проявил свою гражданскую позицию, сходил перед работой и проголосовал вместе с коллегами, они меня тоже поддержали. Отмечу, что выборы проходят спокойно, встречают дружественно, подсказывают, если что-то непонятно. Я также приглашаю всех на избирательные участки. Ведь именно сегодня мы определяем вектор развития приоритетных направлений региона, — подчеркнул член главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РФ — Начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» края Николай Рожков.