Голосование продолжается в Хабаровском крае — на 16 часов явка составила 8,76%

Напомним, что голосование проходит с 6 по 8 сентября. В крае идет завершающая стадия губернаторской кампании, голосования за новый состав Законодательной думы региона и еще 41 муниципальной избирательной кампании. Всего в списках избирателей в Хабаровском крае 956 тысяч человек. На территории региона работает 741 избирательный участок. На каждом из них организовано видеонаблюдение и видеорегистрация. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке.