Хищники стали заходить в города в Приморском крае — видео

Posted 6 сентября, 06:55
Published 6 сентября, 06:55
Modified 6 сентября, 06:57
Updated 6 сентября, 06:57
Хищницей, которая забрела в город, оказалась лисица. Ее заметили во Владивостоке.
Рыжуля бегала между жилыми домами на Тихой. Ее сняли на видео в районе улицы Космонавтов. Почему она вдруг выбежала к людям, неизвестно.
Очевидцы предполагают, что она могла попасть в жилой массив с острова Русский, а сбежала оттуда из-за наплыва туристов. Может быть, лисица пришла и с Горностая — точно не узнать, впервые заметили ее не на подходах к городу, а уже около домов.