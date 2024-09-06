Хищники стали заходить в города в Приморском крае — видео

Очевидцы предполагают, что она могла попасть в жилой массив с острова Русский, а сбежала оттуда из-за наплыва туристов. Может быть, лисица пришла и с Горностая — точно не узнать, впервые заметили ее не на подходах к городу, а уже около домов.