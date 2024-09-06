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Posted 6 сентября, 06:55

Published 6 сентября, 06:55

Modified 6 сентября, 06:57

Updated 6 сентября, 06:57

Хищники стали заходить в города в Приморском крае — видео

Хищники стали заходить в города в Приморском крае — видео

6 сентября 2024, 06:55
Фото: 1MI
Сюжет
Животные
Плотоядных зверей все чаще встречают вблизи населенных пунктов в Приморье. В этот раз они пошли дальше — их заметили уже и в городах.

Хищницей, которая забрела в город, оказалась лисица. Ее заметили во Владивостоке.

Рыжуля бегала между жилыми домами на Тихой. Ее сняли на видео в районе улицы Космонавтов. Почему она вдруг выбежала к людям, неизвестно.

Очевидцы предполагают, что она могла попасть в жилой массив с острова Русский, а сбежала оттуда из-за наплыва туристов. Может быть, лисица пришла и с Горностая — точно не узнать, впервые заметили ее не на подходах к городу, а уже около домов.

Видео: Vlad_ork.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подкидыша спасают из озера в Приморье.

Подкидыша спасают из озера в Приморском крае
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