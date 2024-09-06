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Posted 6 сентября, 04:49

Published 6 сентября, 04:49

Modified 6 сентября, 04:51

Updated 6 сентября, 04:51

Путешественники продолжают наслаждаться отдыхом на море в Приморском крае

Идеальная погода и никого вокруг: пляжный отдых продолжается в Приморье — фото

6 сентября 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney

Путешественники продолжают наслаждаться отдыхом на море в Приморском крае

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Погода
Отличные условия для досуга на побережье образовались в Партизанском районе Приморского края. Красивый морской берег дополнила ясная погода и отсутствие толп туристов.

Пока жители региона готовятся к наступлению холодов, некоторые приморцы наслаждаются пляжным отдыхом. Прекрасная обстановка для досуга на побережье наблюдается в Партизанском районе. На берегу моря в Волчанце ни души, а погода идеальная — солнечно, а небо ясное. Чудесная атмосфера украшает и без того райский пляж с колоритным пейзажем.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается похолодание до трех градусов тепла после интенсивных дождей.

Придут сильные дожди и холод: понижение температуры до 3°C ожидается в Приморье
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