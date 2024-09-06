Идеальная погода и никого вокруг: пляжный отдых продолжается в Приморье — фото

Posted 6 сентября, 04:49
Published 6 сентября, 04:49
Modified 6 сентября, 04:51
Updated 6 сентября, 04:51
Пока жители региона готовятся к наступлению холодов, некоторые приморцы наслаждаются пляжным отдыхом. Прекрасная обстановка для досуга на побережье наблюдается в Партизанском районе. На берегу моря в Волчанце ни души, а погода идеальная — солнечно, а небо ясное. Чудесная атмосфера украшает и без того райский пляж с колоритным пейзажем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается похолодание до трех градусов тепла после интенсивных дождей.