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Posted 6 сентября, 11:01

Published 6 сентября, 11:01

Modified 6 сентября, 11:01

Updated 6 сентября, 11:01

Картина дня в Приморье: глубинный монстр, горящее море и хищник в городе

Картина дня в Приморье: глубинный монстр, горящее море и хищник в городе

6 сентября 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
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Глубинный монстр

На пляже в Партизанском районе была обнаружена ядовитая рыба фугу. Ближе к осени случи встречи жителей края с данным родом рыб случаются довольно часто.

Жуткого монстра выбросило на берег на одном из пляжей Приморья
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Горящее море

Закат в огненный красках появился над краем. Жители Приморья поделились в сети множеством фотографий невероятного неба.

Будто сопки горят: удивительное зрелище поразило жителей Приморья — фото
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Хищник в городе

Плотоядных зверей все чаще встречают вблизи населенных пунктов в Приморье. В этот раз они пошли дальше — их заметили уже и в городах.

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