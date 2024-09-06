Картина дня в Приморье: глубинный монстр, горящее море и хищник в городе

Posted 6 сентября, 11:01
Published 6 сентября, 11:01
Modified 6 сентября, 11:01
Updated 6 сентября, 11:01
Глубинный монстр
На пляже в Партизанском районе была обнаружена ядовитая рыба фугу. Ближе к осени случи встречи жителей края с данным родом рыб случаются довольно часто.
Горящее море
Закат в огненный красках появился над краем. Жители Приморья поделились в сети множеством фотографий невероятного неба.
Хищник в городе
Плотоядных зверей все чаще встречают вблизи населенных пунктов в Приморье. В этот раз они пошли дальше — их заметили уже и в городах.