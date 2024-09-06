Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги четвертого дня

На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.