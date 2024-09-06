Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги четвертого дня

Posted 6 сентября, 10:40
Published 6 сентября, 10:40
Modified 6 сентября, 10:40
Updated 6 сентября, 10:40
Развитие транспортной инфраструктуры обсудили губернатор Приморья и президент РФ
На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.
Экспозиция Приморского края попала в тройку лидеров на ВЭФ во Владивостоке
На «Улице Дальнего Востока» представлены павильоны, созданные субъектами ДФО. Экспозиции регионов борются за звание лучшего из лучших.
На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные
7 и 8 сентября на Университетской набережной Дальневосточного федерального университета пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где каждый желающий сможет познакомиться с достижениями регионов ДФО, участвовать в мастер-классах и насладиться культурной программой.