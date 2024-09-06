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Posted 6 сентября, 10:40

Published 6 сентября, 10:40

Modified 6 сентября, 10:40

Updated 6 сентября, 10:40

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги четвертого дня

Картина ВЭФ-2024 во Владивостоке — итоги четвертого дня

6 сентября 2024, 10:40
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Самые интересные события четвертого дня ВЭФ-2024 — в обзоре «Восток-Медиа»

Развитие транспортной инфраструктуры обсудили губернатор Приморья и президент РФ

На встрече президента России Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, прошедшей в рамках ВЭФ-2024, были обозначены перспективные направления и названы важнейшие точки роста для региона — те, в развитии которых могут помочь федеральные власти.

На два шага вперед: точки роста Приморья названы на встрече губернатора и президента
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Экспозиция Приморского края попала в тройку лидеров на ВЭФ во Владивостоке

На «Улице Дальнего Востока» представлены павильоны, созданные субъектами ДФО. Экспозиции регионов борются за звание лучшего из лучших.

Приморье в лидерах: идет голосование за лучший павильон на ВЭФ — видео
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На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные

7 и 8 сентября на Университетской набережной Дальневосточного федерального университета пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где каждый желающий сможет познакомиться с достижениями регионов ДФО, участвовать в мастер-классах и насладиться культурной программой.

На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные
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