Кто сказал, что летний сезон закончился? — спрос на популярный пляж в Приморье есть

Posted 6 сентября, 05:15
Published 6 сентября, 05:15
Modified 6 сентября, 05:17
Updated 6 сентября, 05:17
В Хасанском районе продолжается пляжный сезон. А почему бы и нет? Ведь погода позволяет продлить отпуск у моря даже в сентябре, — в регионе тепло и весьма солнечно. Судя по фото, южный берег пользуется спросом по сей день, несмотря на похолодание в крае.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на морском побережье в Партизанском районе тоже отдыхают путешественники. Более того, погодная обстановка там более чем идеальная.