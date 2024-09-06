Кто сказал, что летний сезон закончился? — спрос на популярный пляж в Приморье есть

В Хасанском районе продолжается пляжный сезон. А почему бы и нет? Ведь погода позволяет продлить отпуск у моря даже в сентябре, — в регионе тепло и весьма солнечно. Судя по фото, южный берег пользуется спросом по сей день, несмотря на похолодание в крае.