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Posted 6 сентября, 05:15

Published 6 сентября, 05:15

Modified 6 сентября, 05:17

Updated 6 сентября, 05:17

Даже осенью пляжный сезон продолжается на одном из популярных берегов Приморья

Кто сказал, что летний сезон закончился? — спрос на популярный пляж в Приморье есть

6 сентября 2024, 05:15
Фото: 1MI

Даже осенью пляжный сезон продолжается на одном из популярных берегов Приморья

Сюжет
Погода
На юге Приморского края досуг у моря не закончился. В Хасанском районе туристы до сих пор наслаждаются отдыхом на побережье. Более того, судя по погоде, сентябрь еще не осознал, что он относится к осеннему сезону.

В Хасанском районе продолжается пляжный сезон. А почему бы и нет? Ведь погода позволяет продлить отпуск у моря даже в сентябре, — в регионе тепло и весьма солнечно. Судя по фото, южный берег пользуется спросом по сей день, несмотря на похолодание в крае.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на морском побережье в Партизанском районе тоже отдыхают путешественники. Более того, погодная обстановка там более чем идеальная.

Идеальная погода и никого вокруг: пляжный отдых продолжается в Приморье — фото
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