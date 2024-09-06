Курильские острова ждут осознанных туристов

Posted 6 сентября, 06:18
Published 6 сентября, 06:18
Modified 6 сентября, 06:20
Updated 6 сентября, 06:20
«Курилы, земля российская» — так называлась одна из сессий ВЭФ-2024, на которой собравшиеся обсудили особенности развития туризма на Курильских островах.
Отметим, что в 2023 году «самые дальние наши острова», как поётся в одной известной песне, приняли более 50 тысяч туристов. И всё говорит о том, что турпоток в ближайшие годы будет увеличиваться. Кстати, именно с учётом этого факта полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить программу развития туристской привлекательности Курил — с учетом существующих преференций и природного, а также ресурсного потенциала островов.
Эти факторы стоит принимать во внимание самым серьёзным образом и развивать на Курилах не просто туризм, а круизный и экспедиционный, которые позволяют сохранять уникальную экосистему островов. Об этом заявила первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
— Островам нужен осознанный турист, который понимает, как важно сохранить экосистему, сохранить уникальность Курил для будущих поколений, — подчеркнула она. — Большую перспективу мы видим за круизным и экспедиционным туризмом, которые позволят подойти экологично, сохранив уникальность островов. Важно, что развития данного направления туризма поддержал и наш президент Владимир Путин в рамках одной из встреч с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024.
И ещё один формат туризма крайне важен для Курильских островов, для ДФО и всей страны. Патриотический.
Один из входящих в архипелаг островов — Шумшу — остров воинской славы. Сюда стремятся приехать те жители России, которые хотят своими глазами увидеть места, ставшие ареной решающих сражений Второй мировой войны. Отметим, что в рамках пленарной сессии ВЭФ-2024 Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать музей Курильской десантной операции августа-сентября 1945 года, дабы увековечить память о ней. Музей под открытым небом, находящийся на Шумшу, может стать частью этого комплекса. Кстати, его концепция уже разрабатывается участниками туристско-краеведческая экспедиции «вКурсе», которая состоялась в начале лета.
Планируется, что следующая экспедиция на Северные Курилы, приуроченная к 80-летию окончания Второй мировой войны и войны с милитаристской Японией, пройдёт 2025 году. Инициативу её проведения и создания музея на острове Шумшу также поддержали в Минвостокразвития России.