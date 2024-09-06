Курильские острова ждут осознанных туристов

Отметим, что в 2023 году «самые дальние наши острова», как поётся в одной известной песне, приняли более 50 тысяч туристов. И всё говорит о том, что турпоток в ближайшие годы будет увеличиваться. Кстати, именно с учётом этого факта полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить программу развития туристской привлекательности Курил — с учетом существующих преференций и природного, а также ресурсного потенциала островов.