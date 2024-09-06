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Posted 6 сентября, 06:12

Published 6 сентября, 06:12

Modified 6 сентября, 06:15

Updated 6 сентября, 06:15

Целая стая дельфинов приплыла в акваторию Приморского края

«Море кишит ими»: завораживающее зрелище попало на видео в Приморье

6 сентября 2024, 06:12
Фото: 1MI

Целая стая дельфинов приплыла в акваторию Приморского края

Сюжет
Море
Огромное количество дельфинов заметили в Японском море в Приморском крае. Довольно редкое явление изумило мужчин, которым удалось запечатлеть стаю морских млекопитающих.

В бухте Безымянная приморцы обнаружили целую стаю дельфинов, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, их было очень много.

«Море ими кишит просто. Они везде», — заявил изумленный автор видео.

Важно отметить, что особи данного вида млекопитающих редко заплывают в акваторию Приморья. Именно поэтому эти животные нередко вызывают восторг у жителей региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нежности дельфина и его преподавателя в Приморском океанариуме попали на видео.

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