«Море кишит ими»: завораживающее зрелище попало на видео в Приморье

Posted 6 сентября, 06:12
Published 6 сентября, 06:12
Modified 6 сентября, 06:15
Updated 6 сентября, 06:15
В бухте Безымянная приморцы обнаружили целую стаю дельфинов, сообщают новые медиа. По словам очевидцев, их было очень много.
«Море ими кишит просто. Они везде», — заявил изумленный автор видео.
Важно отметить, что особи данного вида млекопитающих редко заплывают в акваторию Приморья. Именно поэтому эти животные нередко вызывают восторг у жителей региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что нежности дельфина и его преподавателя в Приморском океанариуме попали на видео.