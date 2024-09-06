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Posted 6 сентября, 06:29

Published 6 сентября, 06:29

Modified 6 сентября, 06:32

Updated 6 сентября, 06:32

«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?

«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?

6 сентября 2024, 06:29
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
Жители Приморского края настолько прониклись снимками красочных пустующих пляжей, что решили отправиться на побережье уже в ближайшие выходные.

Оказывается, несмотря на конец лета, многие путешественники продолжают нежиться на солнце в регионе.

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Более того, судя по комментариям в новых медиа, на приморских пляжах ожидается наплыв туристов. Местное население намерено как следует отдохнуть.

«Не знаю кто куда, а я на море»;
«Ну все, море, жди меня»;
«Планы на выходные сами собой сформировались. Не съездить на пляж будет преступлением»;
«Получается, все встретимся на пляже?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уик-энд выдастся в Приморье достаточно летним, несмотря на сентябрь в календаре.

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