«Море, жди меня»: новая волна пляжного отдыха намечается в Приморье?

Posted 6 сентября, 06:29
Published 6 сентября, 06:29
Modified 6 сентября, 06:32
Updated 6 сентября, 06:32
Оказывается, несмотря на конец лета, многие путешественники продолжают нежиться на солнце в регионе.
Более того, судя по комментариям в новых медиа, на приморских пляжах ожидается наплыв туристов. Местное население намерено как следует отдохнуть.
«Не знаю кто куда, а я на море»;
«Ну все, море, жди меня»;
«Планы на выходные сами собой сформировались. Не съездить на пляж будет преступлением»;
«Получается, все встретимся на пляже?».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уик-энд выдастся в Приморье достаточно летним, несмотря на сентябрь в календаре.