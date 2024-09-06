На два шага вперед: точки роста Приморья названы на встрече губернатора и президента

Posted 6 сентября, 03:30
Published 6 сентября, 03:30
Modified 6 сентября, 03:36
Updated 6 сентября, 03:36
Отметим, что предметный характер встречи губернатора Приморья с президентом России сразу же обратил на себя внимание. Общих слов фактически не было, обсуждались конкретные проблемы и предложения — причём не сиюминутного характера, а те, что нацелены в будущее, проекты, идущие на два шага вперед и позволяющие региону сделать решительный рывок в повороте на восток. Олег Кожемяко сделал акцент на таком важном направлении, как развитие транспортной инфраструктуры.
В частности, речь шла о продолжении строительства дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивосток и других проектах, которые напрямую касаются транспортной и логистической инфраструктуры Приморья.
Ввод в строй трассы Владивосток — Находка — порт Восточный — важная часть новой концепции развития Приморья, которое еще несколько лет назад взяло курс на Восток. Напомним, объявил о том, что России пора искать новых — надёжных и крепких — партнеров не только на западе, президент РФ Владимир Путин.
— Важность дороги Владивосток — Находка — Порт Восточный очевидна, ее значение невозможно переоценить, — говорит заведующий кафедрой управления морским транспортом МГУ им. Г. И. Невельского, старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Владимир Лазарев. — Дороги — это не только транспортная инфраструктура для коммерческих грузов, это прежде всего социальные объекты. В данном случае — это связь между основными городами южного Приморья. Люди должны иметь возможность беспрепятственно, с комфортом передвигаться между ними, это первое. Второе — это интересы бизнеса, в частности, организаций, которые занимаются перевозками грузов между населёнными пунктами. И вот здесь важно понимать, что Владивосток и порт Восточный — это конечные пункты. А на самом деле эта дорога — это связь между Владивостоком и Фокино, например, портом Восточным и Большим Камнем, Находкой и Шкотово, и так далее. Там возникают локальные грузопотоки и пассажиропотоки, которые необходимо обрабатывать.
Поэтому у меня нет сомнений: чем быстрее будет завершено строительство этой трассы, тем лучше для всего Приморья, и не только.
Владимир Лазарев рассказал о еще одном факторе, который следует учитывать, чтобы понять, почему строительство трассы Владивосток — Находка — порт Восточный так важно.
— Эта трасса прокладывается очень грамотно, она обходит небольшие населенные пункты, которых так много сейчас на существующей дороге на Находку, — отметил Владимир Анатольевич. — Это и Штыково, и Петровка, и Царёвка, и Смоляниново, и Романовка, и Волчанец, и Душкино, Домашлино, и многие другие села и поселки. А когда большая трасса проходит через такие пункты, это очень плохо, это опасно, это вызывает дополнительные проблемы у жителей.
Федеральная трасса — скоростная, она просто обязана оставлять населенные пункты в стороне, и это аксиома. Почему в свое время, много лет назад, когда соединяли автодорогой Владивосток и Находку, это правило нарушили? Сейчас нам трудно об этом судить, уверен, на то были свои причины. Но в итоге стала трассой дорога, которая соединяла населенные пункты. А то, что теперь она выводится за их пределы, повысит ее безопасность, ее пропускную способность, поможет ускорить и сократить время перевозок. Да и время в пути для автомобилистов — тоже.
Важно отметить, помимо этого, что краевые власти не оставляют без внимания и ту дорогу, которая сейчас связывает Владивосток и Находку и множество мелких населённых пунктов. По ней идут междугородние автобусы, кстати. И тот факт, по словам эксперта, что здесь регулярно приводят в порядок дорожное полотно, следят за его состоянием, очень важен.
Также Владимир Лазарев подчеркнул, что почти половина трассы Владивосток — порт Восточный станет частью транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые и сегодня, несмотря на то, что Китай за последние годы активно развивал свою собственную транспортную инфраструктуру, тем не менее, остаются важными для этой страны — с точки зрения доступа к морским портам. И разумеется, важными для России, ведь КНР — один из главных стратегических и торговых партнёров Российской Федерации.
— У китайских провинций Цзилинь, Хэйлунцзян и более отдалённых, таких, как Внутренняя Монголия, затруднён выход к крупным торговым путям, особенно к морю, и для КНР создание транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» было возможностью решить эту проблему, — рассказал Владимир Лазарев. — Коридоры позволили связать эти провинции с портами юга Приморья, прежде всего это Владивосток, порт Восточный и Находка. И, несмотря на создание собственной большой транспортной сети, интерес у КНР к международным транспортным коридорам сохраняется. Если строительство дороги до порта Восточный будет завершено в скором времени, это самым положительным образом скажется на развитии связей Приморья и этих провинций КНР.
Также на встрече президента РФ и губернатора речь зашла о том, что федеральный центр поддержит развитие аэропорта Владивостока, в частности, реконструкцию взлётно-посадочной полосы.
— Думаю, что в данном случае речь идёт о ремонте и вводе в эксплуатацию второй ВПП аэропорта, — говорит Владимир Лазарев. — Потому что Владивостокский аэропорт сейчас работает с одной взлетной посадочной полосой. Вторая у него была, но она, в общем-то, в аварийном состоянии и была выведена из эксплуатации.
Поэтому аэропорт Владивосток сейчас находится в такой ситуации, что он не может не ремонтировать, не модернизировать, практически ничего не может сделать с единственной взлетно-посадочной полосой, может только её эксплуатировать. И если вдруг с этой полосой что-нибудь случится, фактически аэропорт Владивостока станется без ВПП.
Уверен, все понимают, как критически важно ускорить, ввод в эксплуатацию второй взлетной посадочной полосы. Кстати, работы там уже начаты, но, если темпы будут увеличены, это, конечно, даст аэропорту Владивостока второе дыхание.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как будет развиваться Хасанский район, о котором также говорили на встрече Олег Кожемяко и Владимир Путин.