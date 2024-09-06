На два шага вперед: точки роста Приморья названы на встрече губернатора и президента

Также Владимир Лазарев подчеркнул, что почти половина трассы Владивосток — порт Восточный станет частью транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые и сегодня, несмотря на то, что Китай за последние годы активно развивал свою собственную транспортную инфраструктуру, тем не менее, остаются важными для этой страны — с точки зрения доступа к морским портам. И разумеется, важными для России, ведь КНР — один из главных стратегических и торговых партнёров Российской Федерации.