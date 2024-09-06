На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные

Правительство Приморского края сообщает, что в эти выходные жители Приморья смогут погрузиться в атмосферу многообразия и уникальности Дальнего Востока. Выставка «Улица Дальнего Востока» собрала 11 павильонов, в которых представлены достижения всех регионов Дальневосточного федерального округа. Гости смогут не только приобрести сувенирную продукцию и брендированные товары, но и попробовать национальные угощения, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.