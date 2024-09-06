На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные

Posted 6 сентября, 08:41
Published 6 сентября, 08:41
Modified 6 сентября, 08:41
Updated 6 сентября, 08:41
Правительство Приморского края сообщает, что в эти выходные жители Приморья смогут погрузиться в атмосферу многообразия и уникальности Дальнего Востока. Выставка «Улица Дальнего Востока» собрала 11 павильонов, в которых представлены достижения всех регионов Дальневосточного федерального округа. Гости смогут не только приобрести сувенирную продукцию и брендированные товары, но и попробовать национальные угощения, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.
Для участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы и конкурсы позволят каждому проявить свои таланты и узнать больше о культуре дальневосточных народов. Яркие выступления творческих и музыкальных коллективов создадут незабываемую атмосферу праздника — танцы, хороводы и песни будут радовать гостей на протяжении всего мероприятия.