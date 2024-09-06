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Posted 6 сентября, 08:41

Published 6 сентября, 08:41

Modified 6 сентября, 08:41

Updated 6 сентября, 08:41

На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные

На «Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке приглашают всех желающих в эти выходные

6 сентября 2024, 08:41
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
7 и 8 сентября на Университетской набережной Дальневосточного федерального университета пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где каждый желающий сможет познакомиться с достижениями регионов ДФО, участвовать в мастер-классах и насладиться культурной программой.

Правительство Приморского края сообщает, что в эти выходные жители Приморья смогут погрузиться в атмосферу многообразия и уникальности Дальнего Востока. Выставка «Улица Дальнего Востока» собрала 11 павильонов, в которых представлены достижения всех регионов Дальневосточного федерального округа. Гости смогут не только приобрести сувенирную продукцию и брендированные товары, но и попробовать национальные угощения, которые порадуют даже самых искушенных гурманов.

Для участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы и конкурсы позволят каждому проявить свои таланты и узнать больше о культуре дальневосточных народов. Яркие выступления творческих и музыкальных коллективов создадут незабываемую атмосферу праздника — танцы, хороводы и песни будут радовать гостей на протяжении всего мероприятия.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#ВЭФ-2024
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